Ada Colau advierte a Feijóo que el Ministerio de Igualdad "no es una opción ni una opinión": "No lo vamos a permitir"

Los detalles En declaraciones a los medios durante la manifestación en Madrid a favor de las pensiones, la candidata de Frente Amplio ha subrayado que no van a dar "ni un paso atrás en la agenda feminista de este país".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha lanzado un contundente mensaje a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tras sus declaraciones sobre el Ministerio de Igualdad. Durante una manifestación en Madrid a favor de las pensiones públicas, Colau criticó la intención de Feijóo de suprimir el Ministerio, afirmando que no retrocederán en la agenda feminista. Feijóo, en una entrevista, sugirió integrar Igualdad en otro ministerio y defendió su postura feminista, destacando su crianza entre mujeres y la necesidad de abordar la brecha salarial. Sobre el aborto, abogó por la participación de los padres en decisiones de menores.

La candidata de Frente Amplio para las elecciones generales, Ada Colau, ha enviado un mensaje de lo más directo al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, tras su última entrevista y polémicas declaraciones, y ha advertido que el Ministerio de Igualdad "no es opción ni opinión".

En declaraciones a los medios durante la manifestación en Madrid a favor de las pensiones públicas, y al ser preguntada por la intención del presidente del PP de suprimir este Ministerio, ha subrayado que no van a dar "ni un paso atrás en la agenda feminista de este país". "El señor Feijóo volvió a situar su agenda asimilándose al programa de Vox diciendo que cuestionaba el derecho al aborto, cosa que no vamos a permitir".

Colau responde así a las palabras del líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en una entrevista en la Cadena SER, donde este desgranó parte de su programa de recortes en cuestiones como el aborto o la eutanasia. A pesar de defender que no eliminará el Ministerio de Igualdad, dejó claro que tampoco lo mantendrá, recalcando que su idea es meterlo dentro de otro ministerio. "Le voy a decir a la ministra o el ministro que lleve Igualdad que se encargue también de otras cosas. Es que la ministra de Igualdad no puede trabajar de 08:00 a 15:00 e irse a Valladolid en el AVE a pasar la tarde", defendió en su entrevista en el programa 'Hoy por hoy'.

A la pregunta de si se considera feminista, Feijóo contestó: "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres? ¿Cómo yo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre? ¿O cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre? Claro que sí".

Asimismo, preguntado sobre la ley del aborto, el dirigente prometió que garantizará que las mujeres en España tengan, en el caso de una decisión de interrupción del embarazo, "los mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria, y que puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país en la pública y en la privada". Para Feijóo, las menores de 16 y 17 años deberían contar con el conocimiento de sus padres para tomar esta decisión, un debate que "procede" tener.

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacerse un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país, en el suyo, y sin embargo puede abortar? Yo creo honradamente que una niña de 16 años que comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible como hacer un aborto es lo correcto", afirma, insistiendo en que la sociedad española "tiene derecho a hacer esa reflexión".

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