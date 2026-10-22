"¿Quién quiere que el símbolo de su futuro sea una motosierra?": el PSOE vuelve a sacar rédito de la visita de Milei en su nuevo vídeo para el 29N

Los detalles Los socialistas han compartido un nuevo vídeo en redes en el que supuestos ciudadanos anónimos aparecen con el gran símbolo del presidente argentino. "Ayuso tiene esta misma máquina", dice una mujer.

El PSOE ha lanzado un nuevo vídeo de precampaña aprovechando la visita de Javier Milei, presidente de Argentina, a España. En este material, se muestra a ciudadanos anónimos con una motosierra, símbolo de las políticas de recortes de Milei. El vídeo alerta que este podría ser "el símbolo del futuro" en España, dependiendo de los resultados electorales del 29 de noviembre. También se menciona a Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que comparte políticas similares a las de Milei. El mensaje es claro: acortar derechos laborales y beneficiar a los ricos. Además, Pedro Sánchez se identifica como "zurdo" en respuesta a los comentarios de Milei.

El PSOE tiene un nuevo vídeo de precampaña. Uno en el que siguen sacando rédito a la visita de Javier Milei, presidente de Argentina, a España. Porque después del 'Yo soy zurdo' y de la lona desplegada en Ferraz los socialistas han compartido un nuevo documento en redes sociales en el que se ve a supuestos ciudadanos anónimos con la motosierra del dirigente sudamericano.

Con el que ha sido y sigue siendo uno de los símbolos de la legislatura del argentino. Algo que le llevó a una Casa Rosada desde la que está aplicando una política de recortes que el PSOE ha alertado, en este vídeo, que podría ser también "el símbolo del futuro" para muchos y muchas en España dependiendo de los resultados del 29 de noviembre.

"Qué mal rollo", dice una de las personas que aparecen en el vídeo al abrir la caja en la que hay una motosierra.

Otra, igual, poniendo además a Isabel Díaz Ayuso en el mismo saco que Milei: "Ella tiene la misma máquina".

Y es que el mensaje del vídeo, de un vídeo en el que el PSOE vuelve a sacar rédito de la visita de Milei, es muy claro. "Es acortar los derechos de los trabajadores y darle beneficios a los ricos. Este personaje tiene muchos aprendices. Feijóo, Abascal, Figaredo...", cuenta otro de los que aparecen en el documento.

"Mi hermana podría no tener garantizado el tratamiento contra el cáncer", sentencia en su mensaje.

Porque el PSOE ha vuelto a poner a Milei como argumento a su favor de cara a las elecciones del 29 de noviembre. La pregunta que lanzan, clara: "¿Quién quiere que el símbolo de su futuro sea una motosierra?"

El "zurdo y a mucha honra" de Sánchez

Todo se suma al cartel en Ferraz y a ese vídeo de Pedro Sánchez en el que hace referencia a Milei como alguien que insulta llamándoles "zurdos y zurdas".

"Si subir las pensiones es ser zurdo. Yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo. Yo también soy zurdo", ha dicho junto a más medidas. "Así que sí, soy zurdo y a mucha honra", ha concluido.

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