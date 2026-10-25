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Desde Salamanca

Feijóo centra su discurso en Sánchez: le responsabiliza de la "barbarie" en Barcelona y le acusa de no resolver nada en ocho años

¿Qué ha dicho? El líder 'popular' ha hecho balance de las legislaturas del presidente del Gobierno y ha llegado a la conclusión de que "ha empeorado todo".

Alberto Núñez Feijóo, durante el acto del PP en Salamanca Alberto Núñez Feijóo, durante el acto del PP en SalamancaAgencia EFE
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Alberto Núñez Feijóo ha centrado prácticamente por completo su discurso de este domingo en Pedro Sánchez. El líder del PP se ha posicionado como la alternativa a alguien al que responsabiliza de la "barbarie" de los actos vandálicos en Barcelona y al que también acusa de no haber resuelto ninguno de los "grandes problemas de los españoles" en sus ocho años al frente del Gobierno.

El líder 'popular' ha intervenido en el acto que el Partido Popular ha realizado en Salamanca y, desde allí, ha anunciado que visitará la próxima semana la ciudad condal y ha tenido unas palabras para los altercados producidos este sábado.

"Calles tomadas por los disturbios, comercios atacados y de nuevo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado teniendo que proteger a los ciudadanos. Lo primero que quiero hacer es condenarlo de la manera más rotunda", ha aseverado para, poco después, señalar al presidente del Gobierno.

"La intención es evidente. Los discípulos del muro no quieren paz en las calles. Ya lo advirtieron, están sembrando el odio porque saben que van a perder. Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia. Sánchez está jugando con fuego. El fuego del malestar social que ha provocado. El fuego de la violencia que no está frenando. El fuego que quiere ver crecer", ha añadido a este respecto.

Por ello, ha asegurado que él sí plantará cara a los violentos: "¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley? Deje de dar lecciones de paz si la ha dinamitado en su país".

Ocho años sin mejorar nada

Por otro lado, Feijóo también ha acusado a Sánchez de hablar de cómo se solucionan los problemas cuando han sido problemas que "ha creado el Gobierno" durante los ocho años que llevan al frente.

"Yo pregunto, ¿se ha resuelto alguno de los grandes problemas de los españoles? No. ¿Ha mejorado alguno? No, rotundamente no", ha añadido.

Porque, para el líder 'popular', al Gobierno "se lo come la inflación y las más de 100 subidas de impuestos" que han realizado: "¿Acaso hay más sacrificio que este? Pagar 100 subidas de impuestos y que tu sueldo no llegue para contrastar con la inflación".

También ha señalado que el Ejecutivo hace "muchos anuncios" sobre la vivienda pero que no construyen casas: "Dijeron que convocaban elecciones para hablar de viviendas y parece que se les ha olvidado. Pues nosotros sí vamos a hablar de vivienda porque nosotros sí queremos solucionar los problemas de vivienda con un plan de vivienda concreto, específico, medido, estudiado".

"Mirad, si lo pensamos y hacemos un balance, llegamos a la conclusión de que lo han empeorado todo. Son el gobierno del descontrol migratorio, del aumento de la inseguridad en las calles, de la huelga de médicos, del accidente de Adamuz, del apagón, de las pulseras antimaltrato que no funcionan y los violadores a la calle, el Gobierno de la invasión de Ceuta", ha remachado.

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