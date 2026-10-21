La advertencia de Vox en 2025 sobre la motosierra de Milei: "Se va a quedar en nada cuando tengamos una puñetera mayoría"

Los detalles En un ambiente íntimo y relajado, en un episodio del podcast Tu voz en Europa en 2025, Buxadé avisa de que si llegan al poder la motosierra de Milei se quedará corta para lo que pretenden hacer. La estrategia, dice junto a Figaredo, es entrar con un bulldozer y "echar abajo todas las estructuras".

La visita del ultraderechista Javier Milei a España ha vuelto a traer al discurso político su famosa motosierra contra lo público. Y aunque Santiago Abascal ha puesto 600 kilómetros de distancia con él en plena precampaña del 29N, la hemeroteca nos recuerda una conversación a las claras de dos hombres fuertes de Vox, el coordinador jurídico y líder de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, y el líder económico del partido, José María Figaredo, en la que la motosierra se les quedaba pequeño.

En un ambiente íntimo y relajado, en un episodio del podcast Tu voz en Europa en 2025, Buxadé avisa de que si llegan al poder la motosierra de Milei se quedará corta para lo que pretenden hacer. "Le queremos y le tenemos cariño a Javier. Pero la motosierra de Javier se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una puñetera mayoría absoluta. ¡Bulldozer! ¿No? ¿Te ves?", avisa Buxadé.

A lo que Figaredo entra con todo. "Aparecer y echar abajo todas las estructuras que han creado para poder esconderse y refugiarse y robar sin que los españoles les vean. Todo esto hay que eliminarlo", sentencia el líder económico de Vox.

Hoy Milei, en un acto en Madrid, ha recordado su receta. "Si quieren poner las cosas en orden, es motosierra en el gasto público. Motosierra en el bolsillo de los políticos. Devolverle el dinero al sector privado. Devolverlo a su originario dueño, que es su creador. El Estado no crea riqueza, solo la destruye. La hazaña civilizatoria es gracias a ustedes. No, no a los malditos corruptos políticos", ha clamado.

Lo que no explica ninguno de los tres es de qué bolsillo se paga la educación, la sanidad o las pensiones, entre otros aspectos del Estado del Bienestar, si se recorta en lo público.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.