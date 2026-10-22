Escolar: "Feijóo está vendiendo una mentira al decir que no pasará nada si gobierna con Vox, que será una transición más"

"Si el PP gobierna con Vox no será como con Rajoy o Aznar, sino que será algo más parecido a Milei o Trump", afirma y analiza el periodista Ignacio Escolar a raíz de la visita de Javier Milei a España.

La única política que recibió al presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita a España, fue Isabel Díaz Ayuso, porque "más allá de decir que a la derecha le va mal que Milei aparezca en campaña y hacerse fotos con Milei, lo que hay que ver es qué ha pasado para que de repente alguien como Milei sea tóxico para la derecha española", reflexiona el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es.

"Y creo que lo que ha pasado", apunta Escolar, es que "en los últimos años ha habido una evolución de la derecha mundial, no solo pasa en España, hacia un discurso antisistema populista que les hace irreconocibles, pero que le pasa a Vox, lógicamente porque son de esa familia, pero que le pasa al Partido Popular también".

Y así, añade: "No nos engañemos, la líder de la extrema derecha española es Isabel Díaz Ayuso. Lo que más se parece a Trump y a Milei en España es Isabel Díaz Ayuso, tanto es así que es la única que le da el abrazo a Milei para que quede muy claro que ella no me mueve ni medio milímetro, a pesar de que es la líder del PP en Madrid, no la líder de Vox en Madrid".

Sin embargo, todo esto al final le va mal al PP y a Feijóo, analiza Escolar, "porque Feijóo está intentando vender a la sociedad española una mentira, que es que si gobierna con Vox no va a pasar nada, que va a ser una transición más y eso es una mentira", afirma Escolar contundente, argumentando y rematando que el PP ha gobernado en muchas ocasiones, pero "si gobierna en esta ocasión con Vox no va a ser igual que cuando gobernó Rajoy o Aznar. No, no va a ser va a ser lo mismo, sino que va a ser una cosa más parecida a Milei o a Trump".

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