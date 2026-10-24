Sánchez abandera un discurso pacifista inspirado en El Guernica: "Cuando unos apostaban por las bombas, nosotros dijimos 'No a la guerra"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha publicado un vídeo mientras observa la obra y ha señalado que el cuadro de Picasso le recuerda que "incluso en los momentos más oscuros hay una luz".

Pedro Sánchez ha compartido un vídeo en redes sociales donde pronuncia un discurso pacifista frente al cuadro "El Guernica" de Pablo Picasso, en el Museo Reina Sofía. En su intervención, el presidente del Gobierno reitera el lema "No a la guerra" y defiende que España mantiene principios coherentes en todos los conflictos, sin dobles raseros. Sánchez destaca que España ha rechazado el aumento del gasto militar y ha denunciado el genocidio en Gaza. Su mensaje enfatiza la importancia de la convivencia y los valores, recordando que incluso en tiempos oscuros, hay una luz que representa estos principios.

Pedro Sánchez ha publicado este sábado un vídeo en sus redes sociales en el que ha realizado un discurso pacifista apoyado en El Guernica, cuadro que estaba mirando mientras lo pronunciaba, y en el que ha vuelto a sacar a la palestra el 'No a la guerra'.

El presidente del Gobierno ha defendido que nuestro país tiene "los mismos principios en todos los conflictos sin dobles raseros": "En los últimos años, muchas cosas han cambiado en el mundo. Y, echando la vista atrás, pienso en todas las veces en las que España ha tenido que defender sus principios pese a las enormes presiones. Por eso es tan importante que recordemos por qué estamos aquí".

Sánchez ha realizado su discurso desde el Museo Reina Sofía frente al cuadro de El Guernica, de Pablo Picasso, del que ha extraído que, al visualizarlo, no ve "solo una obra de arte" sino "qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón".

"Por eso, durante estos años España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar a otro lado no debería ser nunca una opción. Lo hemos defendido en Europa y también en el resto del mundo. Y no ha sido fácil", ha añadido.

El candidato socialista a la Presidencia también ha recordado que "cuando unos apostaban por las bombas, nosotros dijimos 'No a la guerra": "Cuando nos exigieron aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB nosotros dijimos que no a recortar cualquier céntimo de euro a nuestro Estado de bienestar. Y cuando muchos guardaron silencio, nosotros denunciamos el genocidio del pueblo palestino en Gaza".

"España va a seguir defendiendo una idea muy sencilla pero muy poderosa: la convivencia y que juntos somos más fuertes. Y cuando miro este cuadro siempre recuerdo que incluso en los momentos más oscuros hay una luz, la luz de nuestros valores", ha concluido.

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