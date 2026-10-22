Entre IA y pizzerías: las redes entran en campaña con el PP y Vox con todo contra Sánchez y el PSOE sacando rédito de Milei

Los detalles Los 'populares' le han cogido el gusto a la IA con los socialistas hablando de pizzerías, tras los "okupas" y "el papel de la pizza" de Feijóo. Además, en Ferraz se ha aprovechado la visita del presidente argentino: "Ojalá alguien te abrace como Ayuso a quien recorta derechos y libertades".

Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla crucial para las elecciones del 29 de noviembre, con líderes como Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau buscando captar votos y desacreditar a sus adversarios. El PP ha utilizado la inteligencia artificial en su campaña, destacando un vídeo de Feijóo como goleador electoral y una polémica sobre la pizza tras una declaración de Feijóo sobre okupas. Los socialistas han respondido con ironía, mientras que el PSOE y el Frente Amplio aprovechan la visita de Javier Milei para advertir sobre posibles recortes de derechos si PP y Vox llegan al poder.

Las redes sociales ya están de campaña. Ya están a pleno rendimiento de cara al 29 de noviembre. Con los Sánchez, Feijóo, Abascal, Colau y compañía de ciudad en ciudad, en X, Instagram y TikTok se libra una batalla crucial para captar el voto y desacreditar al adversario en el camino a las urnas.

La estrategia, cada uno con la suya. En el PP, por ejemplo, le han cogido el gusto a eso de la inteligencia artificial para responder al 'Yo soy zurdo' del PSOE en un vídeo que a saber si acaba en denuncia. Entre sus últimas creaciones, también, el de convertir a Feijóo en el goleador de las elecciones. "El gol de todos este 29N", reza el texto con el 'líder popular', marcando un buen chicharro después de regatear a varios adversarios.

Quién lo habría pensado, la pizza también se ha convertido en pieza clave de las próximas elecciones. Todo, por una frase de Feijóo en un acto, en el que afirmó que "si un okupa entra en tu casa, con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años".

Así se ha expresado. Y los socialistas han aprovechado para ir con todo ante esta frase de Feijóo: "¿Dónde pides la pizza? ¿En la pizzería PP o en la pizzería progresista?"

En el PP, eso sí, han querido tener la última palabra con Ester Muñoz y con Miguel Tellado. La primera, ha recordado el mensaje de Sánchez hace años para lanzar una cuestión: "¿Te comías unas pizzas en la pizzería de al lado del prostíbulo familiar?"

El segundo, ha ido a por todo lo sucedido con el caso Koldo: "Es verdad que vosotros sois más de chorizos que de pizzas".

El PSOE saca rédito de Milei

Mientras, el PSOE y el Frente Amplio también están usando las redes para desmontar los bulos y, en Ferraz, para sacar todo el rédito posible de la motosierra de Javier Milei en la visita del argentino a España. "Con esto se recortan los derechos de los trabajadores", han compartido, advirtiendo de lo que podría suceder si PP y Vox llegan al Gobierno.

Y es que la visita del presidente argentino ha dado alas al ingenio socialista. "Ojalá alguien te abrace como Ayuso abraza a quien recorta en derechos y libertades", dicen sobre el encuentro entre la líder del PP en Madrid y Milei.

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