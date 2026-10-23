El Supremo pide al Gobierno que le envíe la lista de excluidos del censo electoral en cinco días bajo amenaza de imputación o multa

Los detalles La sala requiere que los ministros Bolaños y Albares remitan en un plazo de cinco días la relación nominal de las 163.020 personas afectadas. El Supremo también podrá pedir el testimonio de particulares "para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha exigido al Gobierno que entregue la lista de excluidos del censo electoral antes del 28 de octubre, bajo amenaza de multa o imputación. En dos autos, se requiere a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares que envíen la lista de 163.020 personas afectadas por la ley de nietos antes de las elecciones generales. El Tribunal Constitucional rechazó un recurso del Defensor del Pueblo contra las cautelares del Supremo, argumentando que no se ha agotado la vía ordinaria. El Gobierno respeta la decisión del Constitucional, pero señala que no aborda el fondo del asunto.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pide al Gobierno que le envíe la lista de excluidos del censo electoral antes del 28 de octubre bajo amenaza de imputación o multa.

En dos autos a los que ha tenido acceso laSexta, la Sala requiere a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares que remitan la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la decisión sobre la ley de nietos de cara a las próximas elecciones generales.

Los responsables de los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tienen hasta las 15:00 horas del 28 de octubre para enviar estos datos. Si no, se exponen a multas de 1.000 euros y una posible imputación penal por desobediencia, penada con hasta un año de cárcel.

En caso de no remitir la información la Sala "podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

El Supremo dice que es "incomprensible" no tener la relación completa de afectados "cuando ha sido el Abogado del Estado, que ejerce la representación y defensa de la Administración General del Estado, el que, precisamente, ha facilitado la cifra exacta de las personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional de referencia y se encuentran inscritas en el CERA, por lo que, necesariamente, ha de disponer de sus datos de afiliación".

El Supremo señala en sus autos que se han revisado 31.000 casos y que solo 91 han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados. Además, se señala que los consulados van a guardar aparte los votos de los excluidos del censo electoral por si, cuando el Supremo resuelva el fondo del asunto, decide algo distinto de lo acordado en las medidas cautelares.

Este miércoles, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó por diez votos contra dos el recurso del Defensor del Pueblo contra las cautelares del Supremo que impiden el voto de miles de nietos de exiliados. Desde el Constitucional consideran que no se ha agotado la vía ordinaria en el Supremo, que es la Contencioso-Administrativa en revisión de las decisiones de la Junta Electotal. El Tribunal Supremo dio un plazo a los afectados para personarse y formular alegaciones, el cual terminó este jueves.

Fuentes del Gobierno señalaban a laSexta que respetan la decisión del Constitucional, aunque destacan que ésta "se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión, como no lo ha hecho tampoco el Tribunal Supremo".

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