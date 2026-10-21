laSexta emitirá 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', dos debates moderados por Ana Pastor, los próximos 2 y 9 de noviembre

Los detalles Los debates, que formarán parte de la cobertura desarrollada por laSexta para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tendrán lugar los próximos 2 y 9 de noviembre y contarán con las cuatro principales formaciones políticas (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio).

laSexta reafirma su compromiso con la información actual a través de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', organizando dos encuentros con representantes de los principales partidos políticos, como PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, los días 2 y 9 de noviembre. Estos debates, moderados por Ana Pastor, buscan presentar los programas de las formaciones en temas relevantes para los ciudadanos. La cadena ofrece una cobertura informativa sólida antes de las Elecciones Generales del 29 de noviembre, siguiendo un modelo de debate similar al del Reino Unido, con flexibilidad temática y un enfoque en el interés público. Los debates estarán disponibles en atresplayer internacionalmente.

laSexta vuelve a mostrar su compromiso con la actualidad y la información a través de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', dos encuentros con representantes de las formaciones con mayor representación parlamentaria (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio) que tendrán lugar los próximos 2 y 9 de noviembre, previos al inicio de la campaña electoral para las Elecciones Generales del 29N.

Los debates, moderados por la directora de 'El Objetivo', Ana Pastor (que cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta), quieren ofrecer dos citas novedosas para dar a conocer los programas de dichas formaciones en las temáticas que más afectan a los ciudadanos.

Con esta propuesta, la cadena ha diseñado una oferta informativa consistente de cara a las semanas previas al pistoletazo de salida de la campaña electoral, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre.

El formato de debates propuestos por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. En el primer debate, que se celebrará el 2 de noviembre, se abordarán cuestiones como la vivienda y la economía, mientras que en el segundo, el 9 de noviembre, se tratarán asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar.

Los dos encuentros de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' podrán seguirse a través de atresplayer en su versión internacional

De esta manera, laSexta muestra, una vez más, su capacidad para la organización de debates electorales, como ha llevado a cabo en anteriores ocasiones, y se suma a la cobertura electoral del Grupo Atresmedia, que ha ofrecido la celebración de debates a los candidatos a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

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