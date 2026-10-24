Sánchez promete blindar el derecho al aborto en la Constitución: "Ningún hombre jamás volverá a opinar y a controlar el cuerpo de una mujer"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno se ha erigido como la alternativa a la "involución" de Feijóo y Abascal con referencias a Federico García Lorca.

Pedro Sánchez ha reafirmado su compromiso de luchar contra la "involución" que representan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, prometiendo blindar el derecho al aborto en la Constitución. Durante un acto en Granada, el presidente del Gobierno criticó las propuestas de recortes de la derecha y la ultraderecha, y utilizó un poema de Federico García Lorca para enfatizar su visión de una España inclusiva y solidaria. Sánchez presentó las próximas elecciones como una elección entre solidaridad y egoísmo, y recordó la visita de Javier Milei a España como un ejemplo de la ultraderecha mundial que no debe seguirse. Concluyó pidiendo una mayoría progresista para avanzar en derechos sociales y vivienda.

Pedro Sánchez tiene claro que "merece la pena seguir luchando". Más concretamente para impedir la llegada de la "involución" de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal y para poder, como ha prometido, blindar el derecho al aborto en la Constitución.

Así lo ha aseverado el presidente del Gobierno durante el acto que el PSOE ha celebrado en Granada, donde ha adelantado a PP y Vox que "sobre el derecho y el cuerpo de las mujeres ningún hombre jamás volverá a opinar y a controlarlo".

El líder del Ejecutivo ha enfatizado que la ciudadanía española ha comprobado la "lista interminable de recortes" de la derecha y la ultraderecha y, para explicar su idea, ha utilizado un poema de Federico García Lorca.

Algo que ha hecho precisamente en Granada, lugar donde ha explicado que Ian Gibson, "un amigo que es hispanista de Irlanda", le había pedido que incorporara a sus intervenciones al poeta.

Por ello, Sánchez ha decidido leer una de sus obras, 'Cantos Nuevos'. "Esta, esta es la España de Lorca, la España que no tiene miedo a su cultura, la España que no borra su memoria para vivir confortablemente, la España que abraza a la diversidad y al diferente, la España humanista, solidaria, universal, la España por la que merece seguir luchando la pena, la España de Lorca, la España de Lorca que reivindicamos", ha expresado tras concluir la lectura.

Porque el presidente del Gobierno ha presentado las próximas elecciones como una disyuntiva entre "solidaridad o de egoísmo, de justicia social o de recortes y de amor o de odio".

"Ya hemos visto lo que proponen Abascal y Feijóo. No llevamos ni tres semanas de precampaña y que si recorto la sanidad, que si recorto las bajas laborales, que si recorto el salario mínimo interprofesional, que si pongo en duda las pensiones, que si voy a derogar la eutanasia, que si voy a poner límites al derecho a abortar de las mujeres. No llevan ni tres semanas de campaña y parece que su lista de recortes es interminable. Porque lo que proponen no es una alternancia, proponen una involución", ha aseverado mencionando que el líder 'popular' es el "envoltorio", pero Abascal es el "regalo", uno que "no merece la pena abrir".

Sánchez frente a la ultraderecha mundial

Tras ello, el presidente del Gobierno ha recordado la visita esta semana de Javier Milei, presidente de Argentina, y ha mencionado que ni Feijóo ni Abascal se han encontrado con él durante su estancia en nuestro país.

"No sabían dónde meterse o dónde meterlo porque le invitaron a Feijóo y a Abascal a Milei a venir a Madrid y ya visteis que no querían hacerse una foto con él. El uno de perfil hablando de pizzas y de pisos y Abascal diciendo '¡ay va! que me has pillado en Santiago de Compostela nos hacemos un zoom'. Todo para no hacerse una foto y que no nos demos cuenta de que pertenecen al mismo club de la motosierra, de los tijeretazos y de los recortes".

Sánchez ha mencionado también a otras figuras de la ultraderecha, como Marine Le Pen, para presentarlas como lo que harían Feijóo y Abascal en Moncloa: "Si no queréis ni a Trump, ni a Milen, ni a Le Pen, por supuesto no vais a querer ir a Feijóo ni a Abascal dirigiendo el país durante los próximos cuatro años".

"Que no se os pase desapercibido el por qué todos los ultras miran a España. ¿Por qué Milei viene recurrentemente a España? ¿Por qué Trump constantemente se fija en España? ¿Por qué hace poco tuvimos al segundo del partido de Le Pen en Francia también apoyando a Abascal? Yo lo tengo muy claro por qué vienen aquí a España. Vienen porque este Gobierno y esta nación, España, es la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio que ellos esparcen", ha añadido.

"Yo pido una mayoría más amplia y progresista para seguir avanzando en nuestro país, para lograr un gran avance en materia de vivienda y de derechos sociales durante los próximos cuatro años. Y no os olvidéis de que si vienen aquí es precisamente la ultraderecha porque nosotros somos, como he dicho antes, el ejemplo fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio", ha concluido.

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