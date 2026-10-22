El neonazi y candidato de Vox por Tarragona afronta un juicio por un presunto delito de odio por el ataque a un centro de migrantes

Los detalles Los hechos ocurrieron en 2019 en un centro de menores de El Masnou (Barcelona). Además de Jordi de la Fuente, están acusados otros seis ultras.

Jordi de la Fuente, cabeza de lista de Vox por Tarragona al Congreso, enfrenta un juicio en julio de 2027 acusado de un presunto delito de odio por un ataque a un centro de menores en El Masnou, Barcelona, en 2019. La Fiscalía solicita penas de entre dos años y dos meses y cuatro años y cuatro meses de cárcel para siete ultras, incluido De la Fuente, por atacar un centro que acogía a menores inmigrantes. Los incidentes comenzaron con protestas a favor y en contra de los migrantes, y los acusados corearon consignas racistas. Además, De la Fuente, conocido por su pasado neonazi, es secretario general del Sindicato Solidaridad, vinculado a Vox.

Jordi de la Fuente, el cabeza de lista de Vox por Tarragona para el Congreso, tiene pendiente un juicio en el que está acusado de un presunto delito de odio por un ataque contra un centro de menores no acompañados de El Masnou (Barcelona) ocurrido en 2019.

Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, el juicio está señalado para julio de 2027. La Fiscalía de Mataró-Arenys de Mar pide penas de entre dos años y dos meses y de cuatro años y cuatro meses de cárcel para siete ultras, entre ellos De la Fuente, acusados de atacar un centro que acogía menores inmigrantes no acompañados.

Los hechos se produjeron el 4 de julio de 2019 y los incidentes comenzaron con dos protestas, una a favor y otra en contra de los migrantes. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados empezaron a corear consignas racistas como "vamos a por ellos", "moros de mierda", "vamos a quemar el albergue" y "os vamos a matar".

El Ministerio Público pide que se condene a los siete autores del ataque por "fomentar, promover o incitar al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional" y que se les impongan multas de entre 2.700 y 3.600 euros.

Un pasado neonazi

Además de tener pendiente este juicio, la elección de De la Fuente como número 1 de Tarragona ha sido una de las más polémicas del partido de ultraderecha, ya que es de sobra conocido su pasado neonazi.

El diputado provincial en la Diputación de Barcelona es también el actual secretario general del Sindicato Solidaridad, el pseudosindicato ultra creado por Vox. A pesar de moverse por ambientes claramente fascistas y de defender ideas prorrusas, desde Bambú defienden su posición y el propio Santiago Abascal se ha referido a él como "un ejemplo".

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