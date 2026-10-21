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Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Con ritmo a la campaña

Una canción de Lali, un tema creado por IA o un clásico de 'The Script': la banda sonora de los partidos en las elecciones

Los detalles Sánchez ha lanzado un dardo a Milei con la canción de una artista que se ha enfrentado públicamente al argentino, mientras que Vox ha creado una canción para reivindicar su prioridad nacional.

Letra de la canción 'Fanático' de Lali Espósito.
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Los partidos están sacando todas sus armas para conseguir el máximo número de votos en las próximas elecciones del 29 de noviembre y ya son muchas las canciones que suenan en sus mítines. Una forma de intentar poner banda sonora a lo que esperan que se convierta en una victoria electoral y que tiene mucho mensaje.

Como siempre, uno de los que mejor maneja la comunicación es Pedro Sánchez, que ha troleado este miércoles a Javier Milei con una publicación en X en la que decía estar escuchando una canción de Lali Espósito, una cantante argentina enemistada públicamente con Milei.

De hecho, la canción mencionada por Sánchez se llama 'Fanático' y se utiliza en Argentina para criticar al líder de La Libertad Avanza. De hecho, Lali lanzó la canción después de un duro enfrentamiento con Milei, quien la llama "Lali Depósito", y sus seguidores en redes sociales.

Sánchez ha encontrado con este tema la banda sonora perfecta para el día en que su homólogo argentino visita España y que incluye una letra con 'dedicatoria'. "Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo, (...) y se pone "Disciplina" para entrar en calor", dice la canción.

Si de sinfonías se trata, Vox ha decidido convertir su prioridad nacional en un estribillo y ha creado una canción con inteligencia artificial. "Por mi gente, por mi tierra... prioridad nacional", defiende la canción.

El PP también pone banda sonora a sus aspiraciones con un tema en inglés y de hace más de diez años: 'Hall of Fame', de The Script. En este caso, la letra aboga por ser "estudiantes, maestros, políticos" y "campeones". En sus actos también se escucha 'The Final Countdown' de Europe, dando muestra de que, con la cuenta atrás, cada partido busca ese estribillo que termine poniendo banda sonora a sus elecciones.

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