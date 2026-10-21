Un pasado neonazi y prorruso autodeclarado: Jordi de la Fuente será cabeza de lista de Vox por Tarragona

Los detalles Se trata del secretario general del Sindicato Solidaridad, el pseudosindicato ultra creado por Vox, mediante el cual el partido de Santiago Abascal busca captar lo que llaman "voto obrero".

Los cabezas de lista de Vox para las próximas elecciones generales del 29N se han conocido este miércoles. En ellas, hay un nombre que llama la atención. Se trata del número 1 por Tarragona, Jordi de la Fuente.

Se trata del secretario general del Sindicato Solidaridad, el pseudosindicato ultra creado por Vox, mediante el cual el partido de Santiago Abascal busca captar lo que llaman "voto obrero". Ahora bien, laSexta se ha encontrado con un pasado más neonazi que obrero.

"Soy un patriota y un soldado, yo allí donde me digan", aseguraba De la Fuente, quien cuenta con un perfil de lo más extremo, vinculado a ideas pronazis y antisemitas.

De hecho, se le ha visto acudiendo a entornos y conciertos claramente fascistas. Como uno en 2013, en el que aparece rodeado de gente haciendo el saludo nazi.También, en julio de 2019, lideró y participó en el asalto a un centro de menores extranjeros en un pueblo de Barcelona.

Un ahora candidato de Vox al que el mismo Abascal se ha referido como "un ejemplo" y que no se avergüenza ni reniega de su pasado: "¿Yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué?", se preguntaba.

Durante años fue dirigente del Movimiento Social Republicano, un partido neofascista y de extrema derecha. Un perfil afín al presidente ruso, Vladimir Putin, que justifica la invasión a Ucrania así: "Ellos consideran que Ucrania es su patio trasero, que Ucrania ha sufrido una serie de intentonas golpistas".

A pesar de todo, desde Bambú siguen mostrándole su respaldo, considerándolo como el mejor candidato que Vox entre sus filas de Tarragona para llevar al Congreso de los Diputados.

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