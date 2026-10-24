La estrategia de todo al miedo: Sánchez agita el 'que viene el lobo' para advertir de la derecha y de la ultraderecha

¿Qué ha dicho? Desde Granada, en un acto que incluso contaba con una 'kiss cam', el presidente ha defendido 'la España de Lorca" ante "la involución de PP y de Vox". "La lista de recortes de Abascal y de Feijóo es interminable", ha expuesto.

Pedro Sánchez visitó Granada en su tercera precampaña electoral, destacando su estrategia más allá de la 'fuerza del amor' que mostró junto a su esposa Begoña Gómez. El líder del PSOE defiende una "España de Lorca" frente a lo que considera la "involución del PP y Vox". Sánchez critica las propuestas de Abascal y Feijóo, señalando recortes en sanidad, pensiones y derechos como el aborto, que promete blindar en la Constitución. Además, se burla de la ultraderecha, mencionando a figuras como Javier Milei y Marine Le Pen, advirtiendo sobre las consecuencias de un gobierno de Feijóo y Abascal.

Pedro Sánchez ha estado en Granada para el que ha sido su tercer sábado de precampaña electoral. El presidente del Gobierno, además de ese manual de resistencia que tantas veces ha utilizado a lo largo de su trayectoria política, está usando más argumentos que van más allá de la 'fuerza del amor' que exhibió en el comité federal socialista con Begoña Gómez, su mujer.

Porque el líder del PSOE y candidato a las elecciones para el 29N tiene más en su repertorio que la 'kiss cam' que se ha llegado a ver en Granada. Tiene y defiende a la "España de Lorca" frente a lo que dice es "la involución del PP y Vox".

"Esta es la España de Lorca. La España que no tiene miedo a su cultura. La España que no borra su memoria para vivir confortablemente. La España que abraza a la diversidad y al diferente. La humanista, solidaria y universal. La España por la que merece la pena seguir luchando", ha expresado.

Es la estrategia. Es la hoja de ruta de Sánchez rumbo al 29 de noviembre. La de ir con todo a por los fantasmas de la derecha. "Ya hemos visto lo que proponen Abascal y Feijóo. No llevamos ni tres semanas de precampaña y que si recorta en sanidad, en las bajas laborales, en el salario mínimo, en que pongo en duda las pensiones, en que si voy a derogar la eutanasia, en si voy a poner límites al aborto... Parece que su lista de recortes es interminable. Lo que proponen no es una alternancia, es una involución", ha aseverado.

Y es que el presidente no solo se ha mofado de los patinazos de Feijóo, sino que va sacando punta a todo poniendo el foco en cosas como el aborto. En algo que ha prometido blindar en la Constitución. En una promesa para la que va a necesitar eso sí una mayor mayoría, valga la redundancia, en el Congreso.

Además, el 'que viene el lobo' de la ultraderecha. De una de la que ha hablado en Granada haciendo especial mención a Javier Milei. A un presidente argentino que ha visitado España y que, según Sánchez, hizo que Feijóo y Abascal no supieran "dónde meterse o dónde meterlo". "Uno de perfil hablando de pizzas y de pisos y Abascal diciendo que le ha pillado en Santiago de Compostela. Todo para no hacerse una foto", cuenta el líder del PSOE.

Sánchez ha mencionado también a otras figuras de la ultraderecha, como Marine Le Pen, para presentarlas como lo que harían Feijóo y Abascal en Moncloa: "Si no queréis ni a Trump, ni a Milen, ni a Le Pen, por supuesto no vais a querer ir a Feijóo ni a Abascal dirigiendo el país durante los próximos cuatro años".

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