Abascal vuelve a ondear la bandera del pucherazo por la 'ley de nietos' y acusa al Gobierno de usar "trampas electorales"

¿Qué ha dicho? El líder de la ultraderecha, en un acto en Mahón, ha afirmado que el Ejecutivo "está desesperado" y que va a "usar la violencia" y los "pactos extravagantes". Ha pedido un "gran respaldo" para hacer "un gran cambio en España".

Santiago Abascal, líder de Vox, realizó un acto de precampaña en Mahón, centrado en las elecciones del 29N. Abascal acusó al Gobierno de intentar "robar las elecciones" mediante violencia y pactos extravagantes, y criticó la inclusión de 168.000 personas en el censo electoral, de las cuales solo el 0,27% cumplía los requisitos según el Tribunal Supremo. En su discurso, pidió una "gran mayoría" para ser presidente, destacando conceptos como "remigración" y "prioridad nacional". Reiteró su intención de liderar el Gobierno, rechazando ser vicepresidente, y llamó a un "gran cambio para España".

Santiago Abascal ha estado en Mahón para otro de sus actos de precampaña electoral. Para otro de sus mítines rumbo al 29N, a unas elecciones donde han entrado en juego factores como la vivienda, el feminismo y también la llamada 'ley de nietos'. El líder de la ultraderecha de Vox, sobre esta cuestión, ha vuelto con la idea del posible pucherazo mientras acusa al Gobierno de querer "robar las elecciones".

"Están desesperados. Van a usar la violencia, los pactos extravagantes y las trampas electorales para robar las elecciones a sus propios militantes", ha afirmado desde Baleares.

Y ha dado un paso más en su afirmación: "De los 168.000 que nos habían colocado en el censo electoral el Tribunal Supremo ha dicho que solo el 0,27% cumplía con los requisitos".

Así ha cerrado el acto Abascal. Uno en el que ha pedido una "gran mayoría" en las elecciones del 29N para ser el próximo presidente del Gobierno. "No pretendo ser osado o arriesgado, pero no es imposible ganar unas elecciones", ha afirmado.

En sus palabras, ha insistido con palaras e ideas como "remigración, desregulación y la prioridad nacional", que dice que aglutinan las necesidades "de una inmensa mayoría de los españoles voten lo que voten".

"La principal prioridad es recuperar Ceuta y echar al Gobierno criminal sacrificando lo que sea necesario, pero no venimos con un programa intocable", ha dcho, negando además que su intención sea ser vicepresidente de un Ejecutivo liderado por Feijóo: "Me presento a la presidencia".

Y es que ha pedido "un gran respaldo" para hacer "un gran cambio para España": "Habrá dificultades y no será de la noche a la mañana. Tampoco en una semana, unos meses o un año. No prometemos soluciones fáciles, sino soluciones contundentes. No nos va a temblar el pulso para nada".

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