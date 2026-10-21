La alcaldesa de Palencia critica que Ferraz utilice de manera "frívola" la paridad para justificar el cambio de la lista al Congreso

Entre líneas Miriam Andrés recuerda que las candidaturas de siete de las nueve provincias de Castilla y León están lideradas por hombres y critica que Ferraz haya elegido de forma unilateral la lista de Palencia.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha criticado la decisión de la Ejecutiva Nacional del PSOE de cambiar la lista electoral por Palencia, alegando que se ha ignorado el reglamento de elaboración de candidaturas. Andrés señaló que no se escuchó a un representante de la provincia, como corresponde, y cuestionó la justificación de paridad dada por María Jesús Montero, coordinadora de la campaña del PSOE. Andrés defendió la candidatura de Álvaro Bilbao, elegido por la militancia, y lamentó que Ferraz haya impuesto a Mariluz Martínez Seijo. A pesar de las discrepancias, Andrés expresó su apoyo a la candidatura socialista, subrayando la importancia de las siglas sobre las personas.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha criticado este miércoles el cambio de la lista electoral por Palencia impuesto desde Ferraz, asegurando que la Ejecutiva Nacional del PSOE "se ha saltado de manera expresa el reglamento de elaboración de candidaturas".

Según ha expresado Andrés, en declaraciones recogidas por laSexta, "si la Comisión Federal de Listas propone a un candidato distinto al de la provincia, se debe escuchar a un representante de la provincia, y eso no lo han hecho".

La socialista se ha posicionado de esta manera después de que Ferraz haya colocado como cabeza de lista a Mariluz Martínez Seijo, en detrimento del candidato aupado por el PSOE de Palencia, Álvaro Bilbao, que fue elegido por la militancia.

La decisión provocó el lunes la renuncia en bloque de la lista del PSOE por Palencia. Finalmente, la lista inicial presentada por el PSOE de Palencia ha sido sustituida al completo desde Ferraz.

La coordinadora de la campaña del PSOE para el 29N, María Jesús Montero, justificó el cambio en la lista afirmando que era por una cuestión de "paridad", ya que había dos candidatos hombres y una sola mujer, y apeló a una mayor representación de mujeres en las elecciones. "La paridad para el Partido Socialista es innegociable", esgrimió Montero.

Andrés ha querido responder a la exministra y le ha preguntado "dónde incumplía la paridad la lista de Palencia". "Ha utilizado de manera frívola una lucha que históricamente las feministas de este partido han dado el callo para conseguir: primero, la paridad en las listas y, posteriormente, las listas cremallera", ha expuesto.

En este sentido, ha reprochado que "diga que la paridad es irrenunciable cuando de las nueve candidaturas al Congreso en Castilla y León, hay siete encabezadas por hombres". "Que me diga dónde incumplía la paridad la lista de Palencia. Mantengo que es una decisión personal. Ni orgánica ni que atiende al interés general del PSOE", ha apostillado.

La alcaldesa ha insistido en que la lista por Palencia que se presentará el próximo 29 de noviembre "la ha confeccionado Ferraz, imagino que con la ayuda de Mariluz Martínez" que, según ha indicado Andrés, "ha sido impuesta varias veces".

Asimismo, ha defendido el trabajo de Álvaro Bilbao, asegurando que "el PSOE de Palencia presentó lo que creía que era lo mejor que podía exportar a un proyecto nacional en Madrid" aunque, finalmente, "no ha sido posible".

Pese a todo, ha mostrado su apoyo a la candidatura socialista porque "por encima de las siglas, no hay nadie". "Las siglas quedan, las personas pasamos", ha sentenciado.

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