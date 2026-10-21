Exteriores condena "los insultos y calumnias" de Milei en España: "Es indigno que intente fomentar polarización y violencia"

Los detalles "España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente, ni tolera que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica y democrática", detalla el comunicado.

El Gobierno español ha condenado enérgicamente los insultos del presidente argentino, Javier Milei, contra Pedro Sánchez, a quien calificó de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador" al llegar a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, expresó su rechazo a estos comentarios y al llamamiento a la violencia realizado por Milei. España, según el comunicado, no acepta injerencias ni ataques a sus instituciones democráticamente elegidas. Milei, en un evento de Nueva Economía Fórum, instó a los argentinos a rechazar el socialismo y apoyó a partidos de derecha en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

El Gobierno ha condenado los insultos del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el español, Pedro Sánchez, a quien tildó solo unos minutos después de aterrizar en España de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador". Ante esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha expresado "su más enérgica condena" ante estos insultos y calumnias.

"Igualmente, condenamos con toda rotundidad el llamamiento al uso de la violencia que ha realizado esta mañana", ha señalado el ministerio que encabeza José Manuel Albares en un comunicado.

En él han destacado que "España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente, ni tolera que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica y democrática".

"Es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina", han afirmado.

El presidente argentino ha aterrizado en España, tal y como anunció, para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en plena precampaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

En el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Milei ha pedido escuchar a los argentinos "en términos políticos". "Hemos visto lo que pasa cuando se deja llegar al socialismo. Es posible reinvertir el sendero. La decadencia es una elección y queremos que sueñen con futuro digno. La libertad no tiene precio", ha dicho.

De hecho, al ser preguntado por su visita, el presidente argentino ha asegurado que la realiza porque "vengo del futuro que les depara" y ha insistido en que "hay que sacar a los socialistas a patadas". "Vengo para estar en todos los lugares donde la libertad esté en peligro, mi lucha es contra los liberticidas, acá tienen uno y lo voy a enfrentar y ese les va a arruinar la vida", ha añadido.

Milei ha lanzado ataque tras ataque contra el Gobierno y el presidente de España, a quien, evidentemente, no va a ver en su visita a España. "No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez porque no quiero coserme los bolsillos para no salir expoliado", ha dicho.

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