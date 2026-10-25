"Mafioso de mierda, eres un miserable": Albiol ya cumple con el encargo de Feijóo y participa en una desokupación en Badalona

¿Qué ha pasado? Después de que el líder del PP le mandase liderar una ley antiokupas, el alcalde de Badalona ha compartido un vídeo en el que se le ve encarándose con un individuo. "Tienes muchos cojones sacando palos a los vecinos, sácamelos a mí", se le escucha decir.

Xavier García Albiol ha comenzado a cumplir con el encargo de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, para abordar el problema de las okupaciones mediante el desarrollo de una ley antiokupas. En redes sociales, Albiol, candidato del PP por Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre, compartió un vídeo participando en una desokupación en Badalona. En el vídeo, enfrenta a un individuo al que llama "mafioso de mierda" y celebra haber logrado el objetivo de desalojar a los okupas. Albiol sostiene que es necesario cambiar la legislación para ofrecer soluciones reales frente a las okupaciones ilegales, prometiendo actuar tras las elecciones.

Xavier García Albiol ya está cumpliendo con el encargo de Alberto Núñez Feijóo. Con esa petición del líder del PP de que se encargara de las okupaciones. De que desarrollara una ley antiokupas que, tal y como dijo el número uno de los 'populares', va a promover el alcalde de Badalona.

Ahora, en redes sociales, el número uno del PP por Barcelona de cara a las elecciones del 29 de noviembre, ha compartido un vídeo en el que se le ve participando de manera activa en una desokupación en el barrio de La Salut, en Badalona. En él, tras ser vitoreado por unos vecinos que le gritan '¡A por ellos, Albiol!', se enfrenta a un individuo al que llama "mafioso de mierda".

"La broma te ha salido mal. Badalona te ha salido mal, mafioso de mierda. Ya les estás devolviendo los 4.000 euros a la gente", se escucha al alcalde catalán.

Y prosigue: "Tienes muchos cojones sacando palos a los vecinos. Sácamelos a mí. Eres un miserable. Con los vecinos puedes, conmigo no te atreves. Cobarde, mafioso".

"Hemos logrado el objetivo"

Horas después, entre aplausos, el alcalde de Badalona se marcha con el piso ya desokupado. "Muy contento. Hemos podido hacerlo. Han amenazado a los vecinos con palos, hierros y destornilladores".

"Entre todos, vecinos y nosotros, hemos logrado el objetivo. Que los okupas se marchen, que los violentos no se hayan salido con la suya", ha expuesto.

Para terminar, al igual que comparte en el texto que acompaña al vídeo, afirma que "hacen falta leyes contundentes" ante la okupación. "Es necesario cambiar la legislación para ofrecer soluciones reales frente a las okupaciones ilegales. Y con vuestra confianza lo haremos a partir del 29 de noviembre".

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