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El PSOE y Frente Amplio crean la alianza Senado de Progreso para las listas en la Cámara Alta

Los detalles Frente Amplio explica que las listas se traducirán en candidaturas conjuntas en 47 circunscripciones respaldadas por el PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya, en una coalición a la que se añade el acuerdo de los socialistas con Més e IU y Sumar en Baleares y el de las fuerzas progresistas en La Gomera.

Fachada del Palacio del Senado. Fachada del Palacio del Senado.Senado
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El PSOE y el Frente Amplio han anunciado que concurrirán al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre en una lista conjunta y bajo una única papeleta con el nombre Senado de Progreso.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio han calificado de "histórico" este acuerdo, que han dado a conocer justo antes de la medianoche, cuando expiraba el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

Según argumenta el PSOE, han llegado a este acuerdo tras escuchar "el clamor de las calles" de modo que han transformado esas reivindicaciones "en un acuerdo de país" con varias "sensibilidades" que "va mucho más allá de la suma de nuestras siglas".

"Desde Senadoras y Senadores por la Democracia celebramos el acuerdo nacional que hoy presentamos y que hacemos nuestro: listas unitarias de las fuerzas de progreso al Senado, bajo la denominación Senado de Progreso, entre el PSOE, IU, Movimiento SUMAR, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre que han atendido el clamor de la sociedad civil para alcanzar este acuerdo", han anunciado.

A esta coalición se suman el acuerdo entre el PSOE con Més e IU y Sumar en las cuatro islas baleares y el de todas las fuerzas progresistas en La Gomera.

"Creemos en un Senado útil, que acerque los territorios en lugar de enfrentarlos y que dedique su tiempo a mejorar las leyes y no a perseguir al adversario político. Un Senado que se ocupe de lo que de verdad importa a la gente, empezando por lo que hoy más angustia a miles de familias: poder tener una casa donde vivir", han resaltado en el comunicado.

Así, han destacado que no se movilizan "solo contra algo, sino por algo". "Por un país que siga avanzando en derechos, que no deje a nadie atrás y que mire al futuro con esperanza y no con miedo. Ese es el sentido de este acuerdo, y por eso es un estímulo para movilizar también al electorado progresista en las elecciones al Congreso", han apuntado.

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