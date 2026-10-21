Rita Maestre ve las políticas de Milei como un "spoiler" de lo que PP y Vox quieren para España: "Milei es el proyecto político que el PP y Vox traen de la mano para España"

La portavoz de Más Madrid critica las políticas de Javier Milei y advierte de sus posibles consecuencias para España. Además, defiende las protestas contra el presidente argentino y pide centrar el debate en los recortes y la inversión pública.

Rita Maestre ha cargado contra el modelo político que, a su juicio, representan Javier Milei y las formaciones de derecha en España. La portavoz de Más Madrid ha asegurado que la visita del presidente argentino permite anticipar las políticas que PP y Vox querrían aplicar en nuestro país, con recortes en las pensiones, el gasto público y la inversión en sanidad y universidades. "Milei es el proyecto político que el PP y Vox traen de la mano para España", ha afirmado. Y ha añadido: "El 'spoiler' ya sabemos lo que va a pasar. Nadie puede decir que no lo sepamos".

Maestre también ha defendido las protestas contra Milei y ha reivindicado el derecho de los ciudadanos a manifestarse frente a quienes consideran que amenazan sus derechos. "En democracia no pasa nada porque haya gente que se manifieste en la puerta de tu acto", ha afirmado. En este sentido, ha puesto el foco en los estudiantes de las universidades públicas, que, según ha explicado, tienen motivos para protestar ante un dirigente que defiende reducir la inversión pública. "Es una razón de peso para ir a decirle a alguien: 'No eres bienvenido en esta casa que quieres desmantelar'", ha sostenido.

Por último, la dirigente de Más Madrid ha rechazado que las críticas al modelo de Milei se desvíen hacia el debate sobre Nicolás Maduro. Maestre ha recordado que siempre ha defendido una salida pacífica a la crisis venezolana y el fin de la dictadura, pero considera que ese asunto no debe eclipsar la discusión sobre las políticas económicas que PP y Vox podrían impulsar en España. "Me parece absurdo que, hablando de que en Argentina el proyecto que el Partido Popular y Vox quieren para España ha recortado en un 70% el gasto sanitario, la respuesta sea Maduro", ha concluido.

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