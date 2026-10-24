Feijóo acusa al Gobierno de "crujir al currante" y dice que el "muro" de Sánchez "alimenta a los extremistas"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha declarado que "basta ya" de que "la gente tenga que preguntarse si vale la pena trabajar" y de "un Gobierno que presume de recaudar mucho mientras a la gente no le queda casi nada".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al Gobierno acusándolo de "crujir al currante" y ha señalado que el "muro de Sánchez alimenta a los extremistas". En un mitin de precampaña en Vigo, Feijóo ha instado a derribar ese muro en las elecciones generales del 29 de noviembre, argumentando que "nos destruye como país". Ha criticado al Gobierno por presumir de una alta recaudación mientras la gente apenas tiene recursos, y por cobrar dos veces por la inflación. Feijóo promete que el PP "dará la vuelta a todo eso". Noticia en ampliación.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "crujir al currante" y ha afirmado que el "muro de Sánchez alimenta a los extremistas". Así, ha pedido que en las elecciones generales del 29 de noviembre se derribe ese muro que,según ha dicho, "nos destruye como país".

"Basta de un gobierno que presuma de recaudar mucho mientras a la gente no le queda casi nada; basta de un gobierno que te cobre dos veces por la inflación, cuando haces la compra y cuando haces la declaración; basta ya de un gobierno que se gaste todo lo tuyo en impuestos y se gaste lo de tus hijos en deuda"; ha manifestado en un mitin de precampaña en la estación marítima de Vigo, donde ha asegurado que el PP va a "darle la vuelta a todo eso".

"Amigos, necesitamos que los jóvenes lleguen a su hora y que las autovías del Estado no den miedo; y necesitamos una sanidad pública con más médicos, con mejores profesionales y mejores condiciones", ha defendido, a lo que ha añadido que lo que ha sucedido durante estos ocho años es que "los españoles han pagado cada vez más y han recibido cada vez menos".

En contraposición, ha asegurado, él va a "bajar los impuestos" y que va a "empezar por los que más se lo merecen, que son las rentas medias, las bajas, las familias, los autónomos y los jóvenes". "Quiero comprometerme y me comprometo a bajar el impuesto sobre la Renta porque no se ha ajustado a la inflación desde el año 2022 y me comprometo a bajar el IVA de los alimentos básicos y de la luz IVA cero mientras dure la inflación", ha expresado.

Ante esta situación, el líder del Partido Popular ha afirmado que va a "bajar el IVA y el impuesto de Transmisiones de la Primera Vivienda a los jóvenes" y que va a "hacer que los jóvenes se ahorren el IRPF para pagarse la entrada de su casa". "Vamos a extender la medida que hicimos en Galicia hace años y poner impuesto cero a la compra de la primera vivienda en el rural española y vamos a mejorar la exención del mínimo familiar para que las familias con hijos paguen menos impuestos, que es lo lógico en este momento", ha defendido.

En este punto, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha destacado que llevan "desde el año 2022 pidiendo que se reduzcan los impuestos" y ha subrayado que "en 2027 por fin" lo van a hacer. "España va a tener un gobierno eficaz y decente y no pediré ni un euro más de lo que necesita un gobierno eficaz y decente", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que "el esfuerzo de la gente se evapora entre precios, impuestos y corrupción, algo que, ha dicho, "se tiene que terminar".

"Vamos a hacer un millón de viviendas"

En lo referente a la vivienda, Feijóo ha defendido que "tener un trabajo tiene que significar poder tener una casa", criticando que "con este gobierno el precio de la vivienda se ha disparado". En su opinión, "hay que aumentar la oferta para que baje el precio y hay que construir", por lo que prometido que van a "hacer un millón de viviendas".

"Tenéis mi palabra de que lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Y para eso modificaremos la ley del suelo, modificaremos la ley de propiedad horizontal y aprobaremos una ley antiokupación", ha asegurado, a lo que ha apostillado: "Cuando no las necesitábamos, hacíamos viviendas, y ahora que son imprescindibles, el enfoque ideológico y sectario del Gobierno resulta que trata de controlar los precios y no busca ofertas para que los precios bajen de forma justa".

De esta forma, el líder del PP se ha comprometido a "respaldar a los inquilinos y darle seguridad a los propietarios para que pongan más de 400.000 pisos que estaban antes alquilados y ahora no los ponen porque tienen miedo a no cobrar la renta". "Y a los okupas les vamos a decir fuera a las 48 horas. No se puede proteger más al okupa que al que le ocupan la vivienda, no tiene sentido, no es justo", ha denunciado.

Carga contra Zapatero

Para Feijóo, "desde luego, ahora no tenemos ese gobierno", ya que, según ha criticado, "por si fuera poco la subida de los precios y la subida de impuestos, los currantes también tienen que pagar la mordida de los corruptos". "Todavía estamos esperando a que nos expliquen de dónde han salido las joyas del señor Zapatero. Mira que le gusta esto de las joyas a nuestro referente moral del socialismo", ha expresado el líder del Partido Popular, quien también quiere que el expresidente del Gobierno "dé explicaciones al juez y pida perdón a todos los españoles por las lecciones que quiso dar y por la vergüenza que nos hace pasar".

Así, ha advertido de que "todo se sabrá" y de que "todo tendrá consecuencias". "Me encargaré de que paguen por todo, sea Sánchez, sea Ábalos, sea Cerdán, sea Leire, o sea quien sea. Hay que ayudar a los españoles. A los corruptos no les vamos a indultar. Todo se va a limpiar y eso comienza el 29 de noviembre barriendo en las urnas", ha considerado.

En este punto, Feijóo se ha referido al Ejecutivo como el Gobierno "del abuso y de la corrupción". "¿Sabéis cuántos sumarios tiene abierto el Gobierno de España? 17 sumarios. ¿Sabéis de cuántos delitos se les acusa? De 23 delitos. ¿Sabéis cuánto suman los delitos que acabo de referir con el Código Penal abierto? 1.400 años de cárcel. ¿Sabéis cuántos están imputados? 131. ¿Sabéis de los 17 sumarios el único que tiene sentencia firme? El de los 24 años de cárcel de Ábalos y el de los 20 años Koldo de cárcel por el Tribunal Supremo. Quedan 16 resúmenes por cerrar", ha enumerado el político del PP, quien considera que "eso es lo que los ha motivado a adelantar las elecciones, sus problemas con la justicia, con la verdad y con el Código Penal".

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