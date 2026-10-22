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Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

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Atresmedia mantiene la oferta de organizar un debate 'cara a cara' y otro a cuatro con los principales partidos

Las dos caras El PSOE ha trasladado su intención de celebrar un debate a cuatro en RTVE y un 'cara a cara' en la televisión privada. Mientras, el PP está dispuesto a participar en un 'cara a cara' y mantiene su compromiso de celebrar un debate a cuatro en Atresmedia.

Atresmedia mantiene la oferta de organizar un debate 'cara a cara' y otro a cuatro con los principales partidos
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Novedades en los debates de la campaña electoral. El PSOE ha trasladado este jueves su intención de celebrar un debate a cuatro en RTVE y un 'cara a cara' en la televisión privada.

"El Partido Socialista acepta la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre, y acepta participar en un cara a cara organizado por medios privados para el lunes 16 de noviembre", han trasladado.

Por su parte, el PP está dispuesto a participar en un cara a cara y mantiene su compromiso de celebrar un debate a cuatro en Atresmedia, pero rechaza que el debate a cuatro tenga lugar en la televisión pública.

Atresmedia mantiene su oferta de organizar ambos encuentros: un cara a cara y un debate a cuatro entre los principales partidos.

'laSexta Debate: hablamos de lo que importa'

laSexta vuelve a mostrar su compromiso con la actualidad y la información a través de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', dos encuentros con representantes de las formaciones con mayor representación parlamentaria (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio) que tendrán lugar los próximos 2 y 9 de noviembre, previos al inicio de la campaña electoral para las Elecciones Generales del 29N.

Los debates, moderados por la directora de 'El Objetivo', Ana Pastor (que cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta), quieren ofrecer dos citas novedosas para dar a conocer los programas de dichas formaciones en las temáticas que más afectan a los ciudadanos.

Con esta propuesta, la cadena ha diseñado una oferta informativa consistente de cara a las semanas previas al pistoletazo de salida de la campaña electoral, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre.

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