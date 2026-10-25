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ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

"Importante asegurar una mayoría"

Abascal afirma que "hay posibilidades" de acuerdo con el PP en el Senado: "Uno con la mayoría de Sánchez sería utilizado brutalmente"

Los detalles El líder de Vox no ha desvelado el estado de las negociaciones, pero ha recalcado la "importancia" de conseguir una mayoría no solo en el Congreso sino también en la Cámara Alta.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Ibiza El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en IbizaAgencia EFE
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Con el PSOE y Frente Amplio habiendo llegado a un acuerdo para presentarse en una lista conjunta para el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Partido Popular y Vox valoran hacer lo mismo. Y, para Santiago Abascal, hay posibilidades de que se acabe produciendo tal entendimiento entre las formaciones.

El líder de Vox, en una entrevista con 'La Vanguardia', no ha desvelado el estado de las negociaciones, pero sí ha reconocido que "hay posibilidades de acordar algo": "Es un deber tratar de hacer el gesto que esté en nuestra mano para que el cambio llegue no sólo en el Congreso de los Diputados, sino que ese cambio se mantenga también en el Senado".

"Hemos visto que un Senado en manos del Partido Popular no ha servido para gran cosa porque no ha logrado prácticamente nada porque el PP no ha sido capaz de utilizarlo para cosas importantes. Un Senado con la mayoría de Pedro Sánchez no tenemos ninguna duda de que sería utilizado brutalmente porque no hay escrúpulos en la utilización de las instituciones. Es importante asegurar una mayoría en el Senado", ha aseverado al respecto.

Ahora bien, Abascal no quiere hablar de que las elecciones estén ganadas: "Este es un Gobierno acabado pero no creo que las elecciones estén ganadas. Debemos aprender la lección del 2023".

Por ello, ha mostrado su "preocupación" porque el PP "entienda estas elecciones como una competición con Vox, que las den por ganadas y su preocupación sea debilitarnos para que el ingrediente de Vox en el futuro Gobierno de España sea menor".

"Ya veremos qué dicen los españoles. Nosotros tenemos un programa de urgencia nacional, que es el del sentido común, la rebaja fiscal, la desregulación, la prioridad nacional y la remigración, que coincide con lo que piensa gran parte del electorado. Parece que el señor Feijóo sólo quiere dirigirse a los de Vox", ha finalizado.

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