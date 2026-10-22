Feijóo lo quiere todo: Álvarez de Toledo y Sémper, dos mundos en una misma lista para crecer tanto por su derecha como por el centro

Entre líneas Mientras ella simboliza el lado más duro del PP y una postura más cercana a Vox, a él se le ve como parte del ala moderada del partido. El resto de formaciones, en la misma senda: cada nombre y cada puesto esconden una razón detrás.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, busca expandir su influencia tanto hacia la derecha como hacia el centro, atrayendo votos de Vox y del PSOE. Su estrategia se refleja en la lista presentada en Madrid, con Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Semper, representando visiones opuestas dentro del partido. Álvarez de Toledo se alinea más con la ultraderecha, mientras que Semper es visto como moderado. Feijóo busca mostrar pluralidad y abarcar un amplio espectro político ante las próximas elecciones. Las tensiones previas entre Álvarez de Toledo y Semper resaltan las divisiones internas, mientras que en otras formaciones, como el PSOE y Vox, también se observan estrategias de renovación y consolidación.

Alberto Ñúñez Feijóo lo quiere todo. Quiere crecer tanto por su derecha como por el centro. Quiere rascarle votos tanto a Vox como al PSOE. Atraer a votantes de la ultraderecha y a esos desencantados con Pedro Sánchez. Así se sonsaca de la lista de Madrid. Así se ve al observar la lista que el líder del PP ha presentado en la capital, con Cayetana Álvarez de Toledo de número dos y Borja Sémper de tres.

Dos polos opuestos. Dos visiones de entender y de expresar el sentir de la formación de Génova. Por un lado, una Álvarez de Toledo que representa ese lado más cercano a la ultraderecha del partido de Santiago Abascal; por otro, un Sémper siempre visto como parte del ala moderada del PP.

Y es que todo tiene su razón de ser. Todo nombre en toda lista electoral tiene un motivo detrás. Y también todo puesto que ocupa. Porque Feijóo busca dar esa imagen de pluralidad dentro del PP. Porque busca abarcar todo lo posible y más de cara a las próximas elecciones.

Lejos quedan ya los días en los que Feijóo y Álvarez de Toledo se tiraban los trastos a la cabeza. Lejos queda ya ese día en el que el ahora líder del PP, cuando estaba en Galicia, dijo "basta ya de espectáculos parlamentarios" después de ser preguntado por su opinión después de que Álvarez de Toledo llamara "terrorista" a Pablo Iglesias: "Ningún compañero de mi partido o de otros debe entrar al señuelo del Gobierno para crispar y perder los papeles".

Álvarez de Toledo, hasta contra Feijóo

Claro que ella tenía para todos. Porque no solo tildó de "gallegada" la postura de Feijóo con Cataluña. También ha tenido tiempo para, precisamente, Borja Sémper. Los enganchones entre ambos no han sido pocos, después de que Álvarez de Toledo dijera que la postura del PP vasco era "tibia". "Mientras algunas, algunas, caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas otros nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución y la convivencia", respondió él.

Lo que las listas esconden: de un Feijóo que lo quiere todo tanto por su derecha como por el centro a un Sánchez que se blinda

No ha sido la única. Porque con ETA ella no ha dejado de agitar su fantasma mientras él ha insistido con que "la democracia derrotó" a la banda terrorista. La violencia machista, lo mismo. Ella, con un discurso más próximo a la ultraderecha; él, afirmando que "hay hombres que se creen que por ser hombres pueden amenazar y asesinar mujeres". Y con Franco, la misma dualidad.

Es lo que esconde la lista del PP en Madrid. Es esa pluralidad que quiere transmitir Feijóo en la capital de España, con Barcelona teniendo un perfil más conservador en una lista liderada por Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Va ligado a la seguridad ciudadana, a una política antiokupación y con mano dura contra la migración.

Lo que las listas esconden

Y sí, en el resto de formaciones es más o menos lo mismo. Porque todo nombre tiene una historia detrás. En el PSOE buscan unir pasado y futuro, con un Sánchez basándose en la experiencia de gobierno poniendo hasta a 11 ministros en los primeros puestos de sus listas mientras se blinda. Mientras sustituye nombres potencialmente críticos por figuras más cercanas a él en federaciones como Palencia, Burgos o Albacete.

En Frente Amplio, el Tetris de nombres ha sido lo que ha dinamitado el gran acuerdo de las izquierdas. Las listas la marcan las opciones parlamentarias y el peso de cada formación... y todavía quedan muchos nombres o siglas que encajar.

Por Vox, continudad. Se ha renovado a los más fieles al líder Abascal y con Montse Lluís, actual secretaria general adjunta, como número dos. Fiel al número uno y, sobre todo, experta en negociaciones.

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