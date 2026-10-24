Podemos y Frente Amplio, a la gresca por las alianzas a la izquierda del PSOE: "Tenemos claro que el adversario es la extrema derecha"

El contexto Ada Colau ha asegurado este sábado que no van a "entrar en críticas entre formaciones", mientras Irene Montero ha subrayado que "tener un Gobierno del PSOE y una izquierda que se parece mucho al PSOE no va a arreglar los problemas".

En el contexto de las elecciones generales del 29N, las diferencias en la izquierda del PSOE se han evidenciado nuevamente. Irene Montero, de Podemos, criticó la idea de un gobierno socialista con una izquierda similar al PSOE, argumentando que no resolvería los problemas ciudadanos. En contraste, Ada Colau evitó criticar a otras formaciones progresistas y centró su atención en el PP y Vox, a quienes acusó de querer perjudicar salarios y pensiones. Colau también rechazó la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de eliminar el Ministerio de Igualdad, defendiendo la agenda feminista y los derechos de las mujeres.

Las diferencias sobre cómo articular las alianzas a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones generales del 29N han vuelto a quedar patentes este sábado. Mientras Irene Montero ha defendido que un Gobierno socialista acompañado de una izquierda similar al PSOE no servirá para solucionar los problemas de la ciudadanía, Ada Colau ha evitado entrar en críticas entre formaciones progresistas y ha situado el foco en el PP y Vox.

"Tener un Gobierno del PSOE y una izquierda que se parece mucho al PSOE no va a arreglar los problemas", ha afirmado la candidata de Podemos en un nuevo posicionamiento sobre la estrategia electoral de la izquierda. Sus palabras llegan después de que su formación y ERC hayan optado por escenificar su acercamiento con un acto de precampaña conjunto entre Montero y Gabriel Rufián, al margen de Frente Amplio.

Por su parte, Colau ha evitado valorar directamente el entendimiento entre ambas formaciones. Preguntada por esta alianza durante la manifestación celebrada en Madrid en defensa de las pensiones públicas, ha defendido que no va a entrar "en críticas entre formaciones": "Alguna otra formación ha decidido y sola es respetable. Nosotros no vamos a entrar en críticas entre formaciones progresistas. Tenemos muy claro quién es el adversario. El adversario es la extrema derecha que hoy se presenta a las elecciones con dos siglas, pero con una única agenda".

La dirigente ha acusado a ambas formaciones de querer "cargarse salarios", "cargarse pensiones", "poner alfombras rojas a los especuladores" e "impedir el derecho a la vivienda". De esta manera, ha defendido que la prioridad debe ser combatir las políticas de la derecha y no alimentar los enfrentamientos entre partidos progresistas.

A su vez, Colau también ha respondido a la intención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de suprimir el Ministerio de Igualdad. La candidata de Frente Amplio ha dejado claro que esta posibilidad no es negociable y ha asegurado que no darán "ni un paso atrás en la agenda feminista de este país".

Además, ha criticado las posiciones de Feijóo sobre el aborto, acusándole de acercarse al programa de Vox al cuestionar este derecho: "El Ministerio de Igualdad no es opción ni opinión", ha afirmado, antes de advertir de que no van a permitir retrocesos en materia de derechos de las mujeres.

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