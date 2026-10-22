Felipe González asegura que votará en blando e ironiza con que si Milei visita España "15 veces más es posible que gane Sánchez"

Los detalles "No veo nada que me represente", asegura el expresidente socialista de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

El expresidente Felipe González ha expresado su descontento con el PSOE de Pedro Sánchez, afirmando que no se siente representado por ningún partido actual debido a la falta de un "proyecto de país alternativo". Durante un coloquio en Málaga, González criticó la aprobación de decretos sin respetar "las reglas del juego" y señaló la ausencia de presupuestos como un error grave del gobierno. También opinó sobre la política migratoria y la situación en Ceuta, sugiriendo cambios legislativos para mejorar la gestión. Respecto a las elecciones, considera inevitable un pacto PP-Vox, aunque no simpatiza con la extrema derecha. González apoya la construcción de un millón de viviendas mediante un plan público-privado.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho este jueves que no se siente representado por el PSOE de Pedro Sánchez ni por otros partidos, porque no ve que haya "un proyecto de país alternativo", por lo que ha avanzado que votará en blanco el 29N: "Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación".

González, que ha participado en un coloquio del Círculo Empresarial de Málaga, ha dicho que nada le representa de "verdad", ni el comportamiento de este PSOE, ni que la intención de las derechas sea sólo "echar a Sánchez", sin proyecto de país. "Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo", ha añadido.

Ha sido muy crítico con la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente, algo que ha asegurado que le "abochorna" y que es "antidemocrático" porque "no respeta las reglas del juego. "Algunas veces la gente dice 'eres muy crítico con Pedro Sánchez', pero no es verdad, digo lo mismo que él decía cuando Rajoy era presidente, lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario", ha manifestado González en relación a la aprobación de normas tras la disolución de las cámaras.

Ha indicado que "es una obviedad para todos los españoles" que está descontento con la gestión del PSOE, con "errores" que se están cometiendo, el más grave para él los cuatro años sin presupuestos, algo que está recogido en la Constitución.

Sobre los resultados de las elecciones, ha dicho que es "inevitable" un pacto PP-Vox y ha explicado que a él no le gusta la extrema derecha, pero que en España ya se ha visto pactar con Bildu "blanqueando a ETA" y "pedir perdón al fugado" Carles Puigdemont. Sin embargo, ha advertido de que nunca hay un proceso electoral decidido previamente y ha ironizado con que si el presidente argentino, Javier Milei, visita quince veces España "es posible que gane Sánchez".

González ha defendido que la democracia "es mucho mejor que tragarse al que uno no quiere" y sirve "para echar al que no nos guste".

Ve posible un millón de viviendas

Sobre la promesa de Alberto Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas, ha dicho que lo ve bien y que sí se pueden hacer, con un plan público-privado, en el que estén de acuerdo los principales actores y todas las administraciones, y acabando "con una parte de la burocracia", con silencio administrativo positivo.

En cuanto a la situación en Ceuta, cree que el día siguiente de la "invasión" tendrían que haber hablado Sánchez y Feijóo para cambiar "de mutuo acuerdo" alguna ley que permitiera "inmediatamente la devolución" y ha indicado que se puede y se debe comprometer a la UE en la defensa de la frontera.

Además, ha recordado que la obligación de defender esa frontera es de España, no de Marruecos, y ha apostado por haber devuelto 'en caliente' a esos migrantes con algún cambio legislativo, de acuerdo con el país africano, "que decían que sí".

En referencia a la regularización de inmigrantes en España, ha dicho que está de acuerdo, pero no en cómo se está haciendo, ya que ha cifrado los "regularizables" en 600.000. Ha apostado por "estimular" a la gente al trabajo en una empresa, que no ocurra como "en algunos casos" que se busca "la paguita y una chapuza".

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