Manuel Cobo cree que va a haber "acuerdo" entre PP y Vox para el Senado: "El PP entiende que el bloque de la derecha tiene que comparecer junto"

El diputado popular cree que finalmente habrá acuerdo entre las derechas para llegar a un pacto en el Senado. "Se está negociando y buscando una fórmula que claramente ha sido motivada por lo que ha ocurrido en la izquierda", explica en este vídeo.

El Partido Popular ha defendido este miércoles las negociaciones con Vox en el Senado para impedir que "el sanchismo", como dicen, controle la Cámara Alta y ha señalado que un posible acuerdo ante las generales del 29 de noviembre debe conllevar "generosidad por ambas partes".

El diputado del PP Manuel Cobo confirma en Al Rojo Vivo que cree que finalmente "habrá acuerdo" con la formación de Santiago Abascal, aunque matiza que es "solo una opinión". "De hecho, se está negociando y buscando una fórmula que claramente ha sido motivada por lo que ha ocurrido en la izquierda [PSOE y Frente Amplio irán en listas conjuntas para el Senado]", añade el diputado.

Según Cobo, "quiere que España se defina en uno de los dos bloques, que es lo que ha conseguido Sánchez en los últimos años en España, que haya dos bloques, que haya una situación de absoluta separación en cualquier ámbito de la política que podamos ver".

Y por tanto, "si la izquierda considera, y ha considerado y es legítimo, que en el Senado, que es una elección que prima al que tiene más votos, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, el Partido Popular también entiende que ese bloque de la derecha tiene que comparecer junto", añade y concluye Cobo. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

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