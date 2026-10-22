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¿Se hará en más territorios?: CHA y Frente Amplio renuncian a presentarse en Teruel para "evitar la dispersión de voto" en la izquierda

¿Qué podemos esperar? Tras echar números, ambas formaciones han tomado una decisión hasta ahora inédita. En 2023, en provincias que reparten de tres a cuatro escaños, la izquierda habría obtenido diez diputados más sumando sus votos que que habrían arrebatado al PP (nueve), y a ERC (uno).

Jorge Pueyo, con Emilio Delgado y Ada Colau
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La izquierda a la izquierda del PSOE se sigue moviendo. Sigue tomando decisiones rumbo al 29 de noviembre. En esta ocasión, han tomado un camino hasta ahora inédito como es el de no presentarse en Teruel. Como es el hecho de que no habrá papeleta alguna de Frente Amplio y de la Chunta Aragonesista en la que han hecho cuentas y han decidido dar un paso al lado.

La pregunta ahora es clara. Es si eso se hará de la misma forma en otros territorios o si Teruel será un caso aislado. De momento, desde Frente Amplio evitan dar un 'no'. "Ahora hay que hablar de lo que importa a la gente", ha expresado Pablo Bustinduy, portavoz de la formación, en Al Rojo Vivo.

"Lo decidirán como lo tengan que decidir", ha insistido, cuestionado si están negociando con el PSOE para no presentar candidatura en algunos territorios.

Para saber si lo de Teruel se repite en más lugares. "Se actuará con responsabilidad y no por interés partidista para evitar la dispersión del voto", ha afirmado Jorge Pueyo en un comunicado compartido por CHA.

Haciendo cuentas, en 2023 en provincias de tres escaños la izquierda habría arrebatado uno al PP y otro a Vox sumando los votos de PSOE y de Sumar. Así pues, ante esto, se lo están pensando. "Se llegará a los mejores acuerdos", ha dicho Mónica García.

En provincias de tres y cuatro escaños, sumando los votos de la izquierda, habrían ganado diez diputados frente a los nueve perdidos por la derecha. ERC se habría quedado sin uno por Lleida.

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