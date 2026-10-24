Fuego cruzado en precampaña: Sánchez avisa de que viene el lobo (y el odio) y Feijóo dice que para el PSOE "vale todo"

Los detalles Mientras el presidente del Gobierno recalca los "recortes" que representa el líder 'popular', este apuesta por sus promesas sin apenas menciones a su rival.

Aunque la campaña electoral aún no ha comenzado, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya están intensificando sus esfuerzos para destacar de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En Granada, Sánchez utilizó un poema de Federico García Lorca para conectar con su audiencia y criticó a Feijóo por sus recientes errores, como su confusión sobre el salario medio y sus comentarios sobre el aborto. Sánchez alertó sobre la amenaza de figuras como Javier Milei y Donald Trump, presentando una disyuntiva entre solidaridad y egoísmo. Feijóo, por su parte, acusó a Sánchez de excluir opiniones contrarias y se centró en sus propias promesas, viéndose ya como futuro presidente del Gobierno.

Todavía no ha comenzado la campaña electoral, pero Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya están poniendo toda la carne en el asador para posicionarse delante del otro de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno se ha puesto las gafas este sábado en Granada, para las ocasiones especiales y, en este caso, leer un poema de Federico García Lorca: "Tengo que ponerme gafas. El otro día hablaba con algunos compañeros con los que redacto los discursos y me decía, uno de ellos me decía 'en 2018 nos pedías la letra Arial 18 y ahora es Arial 24'. Son las consecuencias de la vida y de los años".

No todo va a ser intentar conectar con los jóvenes. También mayores. Con quien no quiere conectar es con Feijóo. Sánchez ha hecho un repaso de los patinazos del 'popular' esta semana, como su lapsus con el salario medio, los límites al derecho al aborto o su justificación de por qué es feminista.

La estrategia de este sábado ha sido la 'que viene el lobo' mencionando a figuras como Javier Milei o Donald Trump. Porque, según el presidente, no solo viene el lobo sino también el odio presentando una disyuntiva: "Solidaridad o egoísmo, justicia social o recortes y amor u odio".

Pero precisamente por esa estrategia Feijóo le acusa de vetar opiniones contrarias a la suya: "Anunciar un muro para aislar a las personas que no piensan como tú, es lamentable".

Y que ese muro, trae problemas en las calles: "La violencia y la intolerancia de los sectarios no es Galicia. Los que no son capaces de convencer y entonces quieren imponer no son Galicia".

Todo hay que decirlo, este sábado el líder del PP no ha hecho mucha más mención a Sánchez más allá de que ha dejado caer que durante esta legislatura se ha inventado las reglas del juego porque para Sánchez "vale todo".

Feijóo se ha centrado en él y en sus promesas porque ya se ve como presidente del Gobierno, algo para lo que lleva toda su vida "preparado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.