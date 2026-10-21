Emilio Delgado aspira a los "25 escaños" de Frente Amplio y critica que "el PSOE ha sido muy valiente en política internacional, pero no en otros aspectos"

Los detalles El número uno por Madrid de la nueva coalición de izquierdas asegura que "lo que va a decantar las elecciones es si el Frente Amplio es capaz de ensanchar lo suficiente para desequilibrar la balanza", ya que "el Partido Socialisita no se va a hundir".

Emilio Delgado, líder del Frente Amplio por Madrid, asegura que aún es posible revertir las encuestas y mantener el poder del bloque progresista en las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque la mayoría de las encuestas predicen una victoria del Partido Popular y Vox, Delgado confía en que el Frente Amplio pueda ampliar su base para desequilibrar la balanza electoral. Aspira a obtener 25 escaños, similar al resultado de Sumar en 2023. Delgado critica al PSOE por su falta de valentía en políticas sociales y destaca la importancia de la unidad progresista, aunque no se logró una candidatura conjunta con Podemos y Esquerra Republicana. A pesar de las diferencias, Delgado mantiene su disposición a colaborar con otras formaciones para evitar un gobierno de derechas.

"Estamos a tiempo de revertir las encuestas". Es la consigna que ha lanzado Emilio Delgado, cabeza de lista al Congreso del Frente Amplio por Madrid, este miércoles en su entrevista en El Intermedio. De esa forma, el dirigente de la nueva coalición de izquierdas sostiene que el bloque progresista aún tiene opciones de mantener el poder en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre pese a que, por hasta ahora, todas las estimaciones de las casas demoscópicas, a excepción de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntan a una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox.

"Lo que va a decantar las elecciones es si el Frente Amplio es capaz de ensanchar lo suficiente para desequilibrar la balanza", afirma al respecto Delgado, que sostiene que las encuestas "no apuntan a un hundimiento del Partido Socialista". De hecho, cada vez hay más predicciones que señalan que el partido de Pedro Sánchez podría imponerse al PP y ser la lista más votada.

Para ese ensanchamiento del bloque progresista, el candidato sostiene que es fundamental que el Frente Amplio obtenga un resultado similar a los de Sumar en 2023, cuando sacó 31 diputados, quedándose a tan solo dos de la tercera plaza, obtenida por Vox: "Aspiro a llegar a los 25 escaños".

"El PSOE ha sido muy valiente en política internacional y no en otros aspectos"

Con ese buen resultado, Frente Amplio optaría a reeditar el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Un Gobierno en el que, según Delgado, los de Yolanda Díaz se han visto frenados en ocasiones por los socialistas. "El PSOE ha sido muy valiente en política internacional, y no lo ha sido en otros aspectos", afirma, haciendo alusión a políticas sociales y, en especial, a la regulación del mercado de la vivienda, una cuestión que, finalmente, ha sido crucial en el adelanto electoral tras el desahucio de Maricarmen Abascal y la acampada en la Puerta del Sol.

La izquierda, por separado a las elecciones

Finalmente, Frente Amplio no ha conseguido aunar en una candidatura conjunta a Podemos y Esquerra Republicana pese a que nació con la intención de que la izquierda a la izquierda del PSOE concurriese en una misma papeleta. "Hubo una propuesta de acuerdo y se incorporó quien quiso", ha afirmado.

No obstante, asegura que "no estamos aquí para ajustar cuentas" y que su formación no va a dedicar "ni un segundo" de la campaña electoral a criticar a aquellas formaciones progresistas que no han decidido sumarse a la candidatura encabezada por Ada Colau.

En ese mismo sentido, sostiene Delgado que no se siente "traicionado" por Gabriel Rufián tras su decisión de presentarse como cabeza de cartel de ERC después de pasar meses hablando de una candidatura de unidad de la izquierda. "Si viene a Móstoles a dar un mitin, tiene una casa donde quedarse", añade, dejando clara su predisposición a tender la mano al resto de formaciones progresistas para evitar un Gobierno de derechas tras las próximas elecciones generales.

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