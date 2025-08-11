Incendios activos en España, en directo | El fuego alcanza Las Médulas mientras Galicia se quema en plena ola de calor

Las altas temperaturas y la baja humedad "dificultan" las labores de extinción del incendio de Carcastillo (Navarra) Las altas temperaturas y la baja humedad están dificultando las labores de extinción del incendio forestal declarado la noche del sábado en Carcastillo (Navarra). Según han informado desde SOS Navarra en su cuenta de X, continúan las labores del dispositivo, en el que colaboran efectivos del Gobierno de Navarra, del Gobierno vasco y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En concreto, un hidroavión del Miteco ha sido sustituido la tarde del domingo por dos aviones de carga en tierra y un avión anfibio también del ministerio. Asimismo, el Gobierno vasco colabora aportando al despliegue su helicóptero de extinción. El dispositivo estaba inicialmente conformado por bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella con el apoyo de la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 4 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral. También se habían movilizado 4 helicópteros, 3 tres aviones de extinción (1 hidroavión y dos aviones de carga en tierra) y 1 avión coordinador. El Miteco ha movilizado también a la Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, con dos helicópteros y 12 bomberos. Europa Press Compartir en X

Cuatro poblaciones de Zamora, evacuadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda Por su parte, el incendio declarado en la zona de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha obligado a evacuar a los vecinos de cuatro localidades: Molezuelas, Cubo de Benavente, Congosta y Uña de Quintana. En total, unos 800 vecinos han sido evacuados, según las cifras ofrecidas por la Delegación de Gobierno. Los vecinos de Molezuelas han sido trasladados a Rionegro del Puente, donde están siendo realojados tanto en casas como en el albergue, el Palacio de los Losada, si bien también se ha abierto la iglesia para que los vecinos tengan dónde pasar las horas de altas temperaturas. Según la información a la que ha podido acceder laSexta, hay varias naves y edificaciones afectadas por las llamas, y al menos una vivienda ha ardido completamente, mientras que dos naves de Cubo de Benavente tienen daños que las dejan en una situación "insalvable", según ha confirmado a laSexta la delegación territorial. La noche ha ido mejor de lo que se esperaba y a partir de medianoche la climatología en la zona del incendio ha sido "favorable", lo que ha permitido que las llamas no hayan podido avanzar más hacia las zonas urbanas evacuadas. Sara Rincón Compartir en X

El incendio de Maceda (Ourense), claramente intencionado: "Todo apunta a esto" El incendio declarado este pasado fin de semana en el municipio de Maceda (Ourense), que ya ha calcinado unas 700 hectáreas, se inició con entre cinco y seis puntos casi simultáneos, según confirmó la Consellería do Medio Rural. Es por eso que ven una "clara intencionalidad" en él. "Por las horas y por cómo se inició, todo apunta a eso", apunta la alcaldesa, Uxía Oviedo, que ha indicado que aún queda una investigación para que se "esclarezca" lo que ha ocurrido. El fuego se declaró a las 23:19h del sábado 9 de agosto, cuando se dio aviso al 112 y a efectivos municipales del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GRE). El origen del incendio tuvo lugar en Santa Baia de Castro de Escuadro. En un primer momento, se procedió a desalojar a los vecinos de la aldea de A Teixeira, si bien se desactivó el domingo por la mañana, después de que quedaran aseguradas las viviendas y el ganado. Sobre las 04:00h de la madrugada, los vecinos pudieron volver a sus casas. Compartir en X

