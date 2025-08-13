Mañueco acusa a Puente de hacer "un espectáculo tuitero" y "partidista": "Los tuits no apagan los incendios, pero sí alarman"

El contexto El ministro Óscar Puente ha reprochando a Mañueco que estuviera de vacaciones en Cádiz en plena oleada de incendios en Castilla y León en unos polémicos tuits que el PP ha criticado.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha vuelto a reiterar que no quiere "rebajarse" al nivel de Óscar Puente después de escuchar cómo el ministro de Transportes sigue defendiendo su polémico tuit contra él.

Todo surgió cuando el ministro decidió criticar la ausencia de Mañueco durante los primeros días de los incendios que asolan Castilla y León. Un mensaje en el que también frivolizó con el fuego que hace arder España, cuestión que ha sido muy criticada por el PP.

"Yo no me he cachondeado de nada ni he hecho ninguna broma con nada, porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación", ha señalado Puente.

Unas declaraciones a las que ha vuelto a reaccionar el presidente de la Junta de Castilla y León, destacando que hay un momento en el que dice una "falsedad absoluta". "En Castilla y León recortamos los impuestos, es verdad, pero no los servicios públicos", ha asegurado.

Mañueco ha presumido de ser la comunidad autónoma con los "mejores servicios públicos", asegurando que tienen "oro en educación, servicios sociales y dependencia", y plata en "sanidad".

De esta forma, ha recalcado que no se han recortado presupuestos destinados a la extinción de incendios. "Entre prevención y operativo de incendios, hablamos de más de 200 millones de euros", ha destacado.

El presidente de Castilla y León ha confesado que no piensa entrar en "este espectáculo tuitero" de Óscar Puente. "No me voy a rebajar", ha señalado, indicando que cree que todas estas declaracionees tienen "un tufo partidista y electoral". "Los tuits no apagan los incendios, pero alarman a la gente", ha zanjado.