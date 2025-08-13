Puente niega "cachondeo" con los incendios y reprocha al PP sus ausencias: "Cuando la DANA, en El Ventorro, y ahora, de vacaciones"

El contexto El ministro reprochó a Mañueco que estuviera de vacaciones en Cádiz en plena oleada de incendios en Castilla y León. Su tuit aludiendo a que "está calentita la cosa" generó un aluvión de críticas del PP, que le acusa de reírse de un asunto muy grave.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha defendido su postura tras la polémica por sus críticas al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por estar de vacaciones mientras la región enfrenta incendios. Puente niega haberse burlado de la situación y afirma que expresó su indignación. Insiste en que no dará un paso atrás y continuará exigiendo responsabilidades al PP, recordando que otros políticos, como Juanma Moreno, han hecho críticas similares en el pasado. Puente critica lo que percibe como un "patrón de conducta" del PP ante las emergencias y defiende su derecho a expresarse libremente.

Mientras España arde, nuestros representantes políticos insisten en tirarse los trastos a la cabeza. Y en pleno choque político, Óscar Puente ha reaparecido este miércoles tras la polémica suscitada por sus tuits reprochando al presidente de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que estuviera de vacaciones mientras en su tierra, asolada por el fuego, "está calentita la cosa".

Unas palabras ante las que el Partido Popular se le echó encima, acusándole de "cachondearse con los incendios". El ministro de Transportes, sin embargo, lo niega tajantemente y se mantiene en sus trece. "Yo no me he cachondeado de nada ni he hecho ninguna broma con nada, porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación", ha aseverado.

Así, lejos de desdecirse, Puente ha asegurado que no va a dar "ningún paso atrás": "Voy a seguir actuando conforme a mi conciencia, en este caso reclamando que un responsable político, que estaba en Cádiz de vacaciones, se acerque a su tierra después de cuatro días de incendio, dé la cara y esté al frente del operativo", ha sentenciado.

El titular de Transportes se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante una visita a las obras de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería. Allí, ha denunciado que "cuando uno exige responsabilidades a algún gobernante del PP" hay "un ejército de personas, medios de comunicación, etc., que salen a lapidarte, aunque estés pidiendo lo mismo que piden ellos cuando están en la oposición".

En este sentido, ha citado unas declaraciones de Juanma Moreno de 2018, cuando reprochó la ausencia de la entonces presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ante los incendios de aquel año. "¿Dónde está hoy Moreno Bonilla? ¿Es tan grave pedirle a Moreno Bonilla que esté al pie del cañón cuando hay incendios importantes en su territorio? ¿Es para que la gente se indigne o para que haya quien se eche las manos a la cabeza?", ha argumentado Puente.

"Pero es que en mi caso concreto es mi tierra, Castilla y León, la que se está quemando. Como se quemó en el año 2022 la provincia de Zamora entera. Han pasado tres años y no ha cambiado absolutamente nada. La misma desidia, la misma irresponsabilidad", ha incidido Puente, que ha recriminado que se aplique ahora "la ley del embudo y la demagogia".

"Dicen que yo me he cachondeado de los incendios. No, no, yo no me he cachondeado de nada ni he hecho ninguna broma con nada, porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación. Y hay quienes expresamos la indignación de una manera y otros la expresan de otro. Yo generalmente me sale la ironía y el sarcasmo y eso es lo que he utilizado en este caso", se ha defendido.

Puente habla de un "patrón de conducta" del PP

En este punto, ha querido poner el foco no en sus palabras, sino en lo que ha calificado como "el patrón de conducta" de los 'populares' ante una emergencia: "Cuando la DANA, en 'El Ventorro'; cuando las inundaciones de Aragón, de boda; ahora con los incendios, de vacaciones", ha ilustrado, apostillando que "no tiene nada de particular" que los dirigentes del PP estén de vacaciones en agosto, aunque -ha ironizado- "a eso los políticos de izquierda tampoco tenemos derecho".

"Pero, hombre, lo normal es que cuando ya llevas cuatro días celebrando el CECOPI en Castilla y León, se están quemando Las Médulas, se está quemando tu tierra, lo normal es que hagas acto de presencia", ha aseverado, en alusión a Mañueco. Puente, que además ha sacado a colación unas declaraciones del propio Alberto Núñez Feijóo de 2007 sobre los incendios ha insistido en que, en cualquier caso, no va a cambiar su forma de expresarse en redes sociales.

"Si alguien cree que voy a dar un paso atrás en mi labor de reivindicar que los gobiernos del PP tengan responsabilidad, se equivocan de medio a medio. Yo no voy a dar ningún paso atrás, voy a seguir actuando conforme a mi conciencia, en este caso reclamando que un responsable político, que estaba en Cádiz de vacaciones, se acerque a su tierra después de cuatro días de incendio, dé la cara y esté al frente del operativo", ha aseverado.

"Cosa que, por cierto, [Mañueco] hizo ese mismo día. No debía ser tan tremendo lo que yo estaba pidiendo", ha incidido. "Voy a seguir ejerciendo mi derecho a expresarme libremente y a exigirle al PP lo mismo que él exige cuando está en la oposición, eso sí, sin insultos", ha añadido Puente.

Ante las repreguntas de los medios, el ministro ha insistido: "Quien se ríe de la gente es quien después de cuatro días de incendio sigue en Cádiz de vacaciones (...) Quien se ríe es quien no está al pie del cañón y permite que estén pasando las cosas que están sucediendo".