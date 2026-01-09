Buscan a un hombre por dejar en estado crítico a su pareja y a su suegra en Calella, Barcelona

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra en el centro de Barcelona.

Los detalles Fueron los propios vecinos del inmueble en el que se produjo la agresión los que alertaron a los servicios de emergencias, que desplazaron a efectivos de la Policía Local y a sanitarios del SEM.

Los Mossos d'Esquadra buscan a un joven de 24 años acusado de agredir a su pareja y a su suegra en Calella, Barcelona, dejándolas en estado "muy grave". La agresión ocurrió en el domicilio familiar y las víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales, donde se encuentran en estado crítico, con la pareja del agresor en estado de muerte cerebral. La policía no descarta que sea un caso de violencia machista. El agresor atacó con una olla y huyó del lugar, siendo captado por cámaras de videovigilancia. Las autoridades han distribuido su imagen para facilitar su localización.

Los Mossos d'Esquadra están buscando a un joven de 24 años acusado de agredir a su pareja y a su suegra en Calella (Barcelona), dejando a ambas mujeres en estado "muy grave".

Fuentes de la Policía catalana han informado a EFE de que la agresión se produjo sobre las 15:00 horas de este jueves en el domicilio de las mujeres, un caso que investigan como posible violencia machista.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de la Policía catalana y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron de urgencia a ambas mujeres a un centro hospitalario. Ambas se encuentran en estado grave, en especial la pareja del agresor. Según desvela Cadena Ser, se encuentra ingresada en estado de muerte cerebral.

Según señalan, el varón atacó a ambas con una olla tras acceder a una de las habitaciones, un suceso que alertó a algunos vecinos ante los gritos que escucharon. Después, vieron cómo el acusado de estos hechos salía corriendo del apartamento.

Ahora, los Mossos d’Esquadra investigan los hechos y buscan al joven, que llevaría tiempo sin vivir en la zona. El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.