Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Sánchez defiende el envío de militares a Ucrania: "Debemos participar en la seguridad europea"

Sánchez defiende el envío de militares a Ucrania: "Debemos participar en la seguridad europea" Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido en la Conferencia de Embajadores y de Embajadoras para hablar, entre otras cosas, de Ucrania. Del, en concreto, el posible envío de militares españoles al país de Zelenski para, afirma, "participar en la seguridad europea y colectiva". "Vamos a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Por primera vez en la historia, España está participando de manera activa en la seguridad europea y en su implementación. Voy a proponer en el Congreso el envío de tropas de paz a Ucrania y también en Palestina", ha expresado. Y ha argumentado su postura: "Si España ha mandado tropas de paz a otras latitudes geográficas, ¿cómo no vamos a mandarlas a Ucrania que es un país europeo? Debemos participar, como europeos que somos, en esa seguridad colectiva y europea". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de 100 drones contra su país Las autoridades de Ucrania han acusado este jueves a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que las tropas rusas han lanzado un total de 97 drones, antes de agregar que 70 de ellos han sido interceptados. Sin embargo, ha apuntado que 27 aparatos han impactado en trece ubicaciones, sin más detalles al respecto. Por su parte, el Gobierno ruso ha asegurado haber destruido más de 75 aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania, incluidos 22 en la región de Krasnodar y catorce en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional. El Ministerio de Defensa ruso ha explicado que también han sido derribados trece drones en el mar de Azov, doce en el mar Negro, seis en Rostov, cinco en Oriol, dos en Kursk y Volgogrado, respectivamente, y uno en Briansk, igualmente sin dar detalles sobre víctimas o daños. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Rusia afirma que ha derribado 86 drones ucranianos en las últimas horas Las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron 86 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones de Rusia y los mares Negro y Azov entre las 20:00 hora local (17:00 GMT) de este miércoles y las 09:00 hora local (06:00 GMT) de hoy, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El mando castrense ruso indicó en un comunicado emitido casi a medianoche que habían sido derribados nueve drones ucranianos, siete de ellos sobre la anexionada península de Crimea y otros dos en la región de Volgogrado y el mar Negro. En horas de la mañana Defensa reportó el derribo de 66 drones de ala fija, la mayoría sobre Crimea (14), el mar de Azov (13), el mar Negro (12) y la región de Krasnodar (11). También fueron atacadas las regiones de Rostov, Oriol, Kursk, Volgogrado y Briansk. Otros once drones fueron neutralizados sobre la región de Krasnodar entre las 07:00 y las 09:00 hora local (04:00-06:00 GMT), según Defensa. Las autoridades de Krasnodar informaron que tras el derribo de un dron, sus restos dañaron el techo de una vivienda, sin que se reportasen víctimas humanas. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ucrania celebra la incautación de un petrolero ruso por parte de EEUU El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró este miércoles que EE.UU. haya interceptado un petrolero con bandera de Rusia en el océano Atlántico al tratarse de "acciones" sin "miedo", algo, según él, relevante en el proceso para frenar la guerra de agresión contra su país. "La detención de un barco con bandera rusa en el Atlántico Norte subraya el decidido liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acogemos con satisfacción este enfoque para tratar a Rusia: actos, no temer", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X. Según Sibiga, ese enfoque "también es relevante en el proceso de paz para traer más cerca una paz duradera" en el conflicto ruso-ucraniano. Sibiga aludía así a los esfuerzos internacionales liderados por EE.UU. para hacer avanzar un plan de paz. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

EEUU intercepta un petrolero ruso por "violaciones de las sanciones estadounidenses" El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero 'Bella 1', de bandera rusa, por "violaciones de las sanciones estadounidenses" al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela. "El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo", ha celebrado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales. El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa, ha interceptado el petrolero ruso, ha confirmado el Mando Europeo del Ejército estadounidense. En la operación ha participado la fragata 'USS Munro' de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizó tareas de rastreo y seguimiento, tras la orden emitida por un tribunal federal estadounidense. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Hungría carga contra las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania: "Hay riesgo de una guerra directa con Rusia" Hungría ha cargado este miércoles contra las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania por la coalición de voluntarios que lideran Francia y Reino Unido, asegurando que este paso genera el "riesgo de una guerra directa con Rusia". "La Coalición de Voluntarios presentó una nueva propuesta que acerca a Europa a una confrontación directa con Rusia. Al intentar establecer una presencia militar en Ucrania, los países de Europa Occidental están creando el riesgo de una guerra directa con Rusia", ha asegurado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en un mensaje en redes sociales. En este sentido, ha avanzado que Budapest se mantendrá al margen de los planteamientos para reforzar a Ucrania, apuntando que el país apoya las conversaciones de paz, y los contactos de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, y "rechaza firmemente este último paso hacia la guerra". Reino Unido y Francia se comprometieron este martes a liderar el eventual despliegue de tropas internacionales en Ucrania, encuadradas en el marco de las garantías a Ucrania para reforzar su seguridad en el contexto de posguerra. En la declaración de intenciones firmada por el primer ministro británico y el presidente francés, Emmanuel Macron, ambas potencias se comprometen ante Kyiv a "desplegar unidades", junto a contingentes de los países que contribuyan a la eventual Fuerza Multinacional en territorio ucraniano "para apoyar las capacidades de Ucrania de disuadir a terceros países de llevar a cabo nuevos ataques contra su territorio". Estados Unidos por su parte ha avalado el paso dado por las potencias europeas pero queda por ver cual será su papel en el apoyo al contingente internacional. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo