Casas engullidas por el fuego y animales abrasados: las sobrecogedoras imágenes del incendio en Tres Cantos

Los detalles El fuego ha calcinado más de 1.500 hectáreas en la localidad madrileña de Tres Cantos y se encuentra en fase de control, a la espera de la previsión de tormentas y fuertes rachas de viento que podrían complicar su estabilización.

Las imágenes que está dejando el incendio en Tres Cantos (Madrid) son sobrecogedoras con las llamas engullendo viviendas y el fuego e inmensas nubes de humo acechando a otras urbanizaciones.

La noche ha sido muy complicada y la peor noticia se confirmaba en la mañana de este martes. El hombre rescatado de una finca con quemaduras en el 98% de su cuerpo fallecía en el hospital de La Paz.

Hasta el momento, el fuego ha calcinado más de 1.500 hectáreas y se encuentra en fase de control, a la espera de la previsión de tormentas y fuertes rachas de viento que podrían complicar su estabilización reavivando parte del perímetro que los efectivos están intentando enfriar.

Además, se ha comenzado el realojo controlado de los vecinos de la urbanización de Soto de Viñuales, cercana al fuego en una zona de vegetación, cuyo origen investiga la Guardia Civil.

Alrededor de 200 vecinos fueron desalojados, de los cuales 100 han pernoctado en instalaciones facilitadas por los servicios municipales, y cuatro viviendas de la urbanización de Soto de Viñuelas se han visto afectadas por el fuego, pero también se han producido diferentes daños en cerramientos o setos.