El alcalde de Chandrexa de Queixa, Ourense, apunta a la intencionalidad del incendio: "No tenemos dudas"

Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa, ha confesado que la situación que están viviendo es "bastante complicada", destacando que sopla un viento muy fuerte, lo que complica las labores de extinción.

Galicia registra nueve incendios activos, siete de ellos en la provincia de Ourense. El fuego declarado en Chandrexa de Queixa ha arrasado ya 3.000 hectáreas, más que toda la superficie quemada en la comunidad autónoma en 2024.

El alcalde de Chandrexa de Queixa (Ourense), Francisco Rodríguez, ha reconocido que la situación que están viviendo es "bastante complicada", señalando que siguen intentando hacer algo para apagar el fuego. "Es muy triste", ha lamentado.

Rodríguez ha destacado que ayer por la noche tuvieron que desalojar a cuatro personas sobre las 05:00 horas. Ahora, el viento, que sopla con mucha fuerza complica las labores de extinción. El alcalde ha admitido que es complicado porque "se vuelven a reproducir los incendios".

En cuanto a cómo se ha producido, él ha confesado que está convencido de que ha sido intencionado. "No tenemos duda", ha asegurado, recordando que aparecieron cuatro focos en un día de cielo azul despejado y sin tormentas.