Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid

Los detalles Luis, último limpiabotas de hotel de España, atendió a famosos y políticos hasta que en 2020, con la pandemia, todo cambió: "Era autónomo y solicité la ayuda, pero no me la dieron. Me quedé sin piso al no poder pagarlo".

Luis, el último limpiabotas del Hotel Palace de Madrid, vio su vida transformarse drásticamente en 2020 debido a la pandemia. Perdió su empleo, prestaciones y hogar, viéndose obligado a vivir en la calle. A pesar del frío extremo, sobrevive en una tienda de campaña cerca de la Puerta de Toledo, recordando sus 32 años de trabajo en el Palace. Aunque la pandemia lo dejó sin recursos, una pensión no contributiva podría ofrecerle una salida. Luis, quien una vez apareció en una foto icónica con Javier Arenas, prefiere recordar momentos más personales, como su encuentro con el cantante Yandel.

Todo cambió para Luis en la pandemia. En 2020. En un año marcado por el Covid. En uno en el que la vida que tenía antes quedó en un recuerdo. En un simple recuerdo. Porque él, el último limpiabotas del majestuoso Hotel Palace de Madrid, se quedó sin empleo. Se quedó sin prestación. Se quedó sin piso. Se quedó sin nada.

Y lo que un día fue dejó de ser. Lo que eran artistas y políticos dejó de ser. De repente, el lujo del Palace quedó en el pasado y se vio durmiendo en la calle. Se vio y se ve siendo uno de esos cientos de personas que han tenido que dormir al raso en Madrid en plena ola de frío que ha acabado con la vida de dos personas en las últimas horas.

"En un parque aquí al lado de la Puerta de Toledo, en una tienda de campaña y saco militar. En este saco, que me abriga a 15 grados bajo cero", cuenta Luis sobre un frío que, dice, siente sobre todo durante el día.

Uno al que hace frente con ese saco que pide a los servicios de limpieza que no tiren. Es su día a día. Uno en el que recuerda esos años, esos 32 años, en los que trabajó en el Palace.

Porque ahí está. En fotos. En vídeos. "¡Ese soy yo!", comenta sobre las imágenes en las que aparece prácticamente irreconocible. "Hombre, afeitado, como debe ser", dice.

Pero en 2020, todo eso se acabó: "Todo cerró. Me quedé en la calle. Como era autónomo solicité la ayuda, pero como no tengo ni hijos ni mujer no me dieron nada. Me quedé sin piso y sin nada al no poder pagarlo".

Ahora, se abre ante él una vía para la esperanza. Uno con una pensión no contributiva que podría suponer su salida de la calle: "Mi trabajador social independiente del SAMUR me conseguiría una habitación. Cobraría el 20% de lo que cobré".

Él, eso sí, más que discreto. Sin hablar de esos encuentros más relevantes que tuvo en el Palace. En uno en el que, en 1994, protagonizó una foto que llenó periódicos y columnas de opinión. Junto a él, Javier Arenas. Un Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía, que aparecía sentado mientras Luis limpiaba sus zapatos. La foto persiguió al político durante toda su carrera, como ejemplo de la derecha señorita.

Luis, antes que de él, prefiere hablar de Yandel, un cantante latino que un día le cortó el pelo en la Gran Vía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.