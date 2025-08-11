Desalojadas dos urbanizaciones en Tres Cantos por un uncendio y la UME se incorpora a la extinción

¿Qué ha pasado? Se ha iniciado un nuevo incendio forestal en Nuevo Tres Cantos, en el este de la comunidad de Madrid. La virulencia del viento ha provocado la incorporación de los militares de la UME y el desalojo de los vecinos de varias urbanizaciones.

En la tarde de este lunes, sobre las 19:45 horas, se ha iniciado un incendio en una zona de vegetación en el madrileño municipio de Tres Cantos, unas llamas que ya acechan zonas residenciales, por lo que ya elevado la situación a nivel 2 de emergencia en cuanto a incendios forestales. De hecho, ya se han incorporado a las labores de extinción militares de la UME y la Comunidad de Madrid ha solicitado el desalojo de los vecinos de varias urbanizaciones.

Concretamente, este nuevo incendio forestal se ha producido en la zona este del municipio madrileño. Un barrio conocido como Nuevo Tres Cantos, con muchas instalaciones y urbanizaciones residenciales de nueva construcción.

El fuerte viento en la zona no está ayudando a los bomberos y demás trabajadores en las labores de extinción. De hecho, ha sido el culpable de que las llamas se hayan extendido rápidamente. Por ello, están luchando contra el fuego hasta 23 dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, más otras unidades de jefatura y los agentes de la Unidad Militar de Emergencias. Han acudido nada más hacer la petición desde la Comunidad de Madrid. Desde los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado once dotaciones, además de dos de Samur-Protección Civil como apoyo.

Eso sí, con la caída de la noche, los medios aéreos que estaban participando en la extinción de las llamas han tenido que retirarse, la falta de luz les impedía trabajar, según han informado fuentes del Gobierno regional.

Desalojados por loa cercanía de las llamas

Debido a que el incendio está cada vez más próximo a los núcleos de viviendas, tras haber arrasado pastos y quemado hasta a cabezas de ganado, vecinos de las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno han sido desalojados.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha recomendado a todos los vecinos de las localidades cercanas que cierren puertas y ventanas "ante la densa humareda y los posibles cambios de viento". Además, el puesto de mando de la intervención se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos.

Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).

San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se acerquen a las inmediaciones del incendio por el humo y que también mantengan cerradas ventanas y puertas. el humo se ha dejado notar hasta en el aeropuerto de la capital, en Barajas.