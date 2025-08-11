Nuevo incendio en Cádiz: el fuego quema parte del paraje de la Sierra de la Plata en Tarifa y obliga a evacuar la playa de Zahara

Los detalles Los Servicios de Extinción se encuentran trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres en un nuevo incendio forestal declarado en el municipio gaditano de Tarifa, en concreto, en el paraje Sierra de la Plata.

Efectivos del Infoca luchan contra un incendio que se ha declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz). Dos medios aéreos anfibios ligeros, dos helicópteros, dos coches autobombas, y seis grupos de bomberos forestales están trabajando en el lugar, según informa el Infoca.

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan Infoca tras este nuevo incendio que se ha declarado en torno a las 14:20 horas de este lunes. Así lo ha comunicado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en un mensaje en la red social X en el que además ha pedido "mucha precaución" a quienes se encuentren en la zona. Según ha podido saber laSexta, los efectivos de emergencias han procedido a evacuar la playa de Zahara.

El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

En su cuenta oficial de 'X', el Infoca ha detallado que se han activado para trabajar en su control y extinción dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.

Por tierra hay desplegados dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas.

A los efectivos aéreos y terrestres les acompañan también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y el parque local de Bomberos, como ha apuntado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales, asegurando que "preocupan la intensidad y dirección del viento". En estos momentos, y según datos del Infoca, soplan vientos de levante de 30-35 kilómetros por hora, con rachas de 45 a 50 km/h sin que haya previsión de variación.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.