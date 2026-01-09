Feijóo mintió: admite ahora ante la jueza que no recibió ninguna información de Mazón el día de la DANA

¿Qué ha dicho? El líder del PP señala al Gobierno central por no haberse hecho cargo, dice, de la emergencia de la DANA al tener en su poder toda la información, asegurando que los responsables del Ejecutivo no hicieron valoraciones que permitieran que fuesen alertados.

Alberto Núñez Feijóo no fue informado por Carlos Mazón sobre la DANA el día de la tragedia que dejó 230 muertos en la Comunitat Valenciana, según ha admitido el líder del PP ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre las responsabilidades en la gestión de la tragedia. Según confirman a laSexta fuentes presentes en la declaración del jefe de la oposición ante la jueza, que ha comparecido de forma telemática desde su despacho en el Congreso de los Diputados, Feijóo ha negado que recibiera información en "tiempo real" del expresident de la Generalitat Valenciana, como aseguró dos días después de la DANA.

En su declaración, Feijóo ha señalado que no le dieron información del operativo de la Generalitat ni él tampoco la pidió, añadiendo que el Gobierno de España no le informó de nada ni ese día ni en los días de posteriores a la tragedia. Es más, asegura que él no sabía nada de la reunión del Cecopi. Sobre el Gobierno central, el líder del PP ha valorado que tenía que haber sido el encargado de gestionar la emergencia, al considerar que tenía en su mano toda la información sobre la misma.

En varias ocasiones, Feijóo ha mostrado su disconformidad ante la jueza de haber sido citado a declarar cuando hay otras personas que también hablaron con Carlos Mazón esos días y, en cambio, no han sido citadas. La jueza ha explicado al líder del PP que esas personas no han dicho que Mazón les había informado en tiempo real de la gestión de la DANA.

Feijóo ha trasladado que el día de la DANA comenzó a recibir información de primera mano sobre la situación en Valencia con los primeros que recibió de Mazón a partir de las 20:00 horas, según ha declarado este viernes. El jefe de la oposición asegura que se puso en contacto con el entonces president de la Generalitat al ver teletipos de las agencias de comunicación sobre la situación de la DANA, escribiendo también a Emiliano García-Page y Juanma Moreno, presidentes de Castilla-La Mancha y Andalucía, para interesarse por la situación que atravesaban las regiones más afectadas por la emergencia además de la Comunitat Valenciana.

Feijóo ha admitido que no sabía dónde estaba Mazón antes del envío del Es-Alert y que se enteró a través del expresident que había fallecidos en Utiel a las 23:30 horas de aquel 29 de octubre. Esto desmonta una de las mentiras de Mazón repetida en los últimos meses, llegando a decir que no se enteraron hasta la mañana siguiente de que había víctimas mortales.

Feijóo, "absolutamente tranquilo" antes de su declaración

A su llegada al Congreso de los Diputados, Feijóo ha asegurado estar "absolutamente tranquilo" de cara a su declaración. "Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber", ha declarado a los medios de comunicación presentes antes de declarar. La acusación popular de Ciudadanos ha pedido la suspensión de la declaración de Feijóo en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al creer que el punto de acceso del despacho no es un lugar seguro y desconociendo si había más gente junto a Feijóo, algo a lo que se ha negado la jueza.

Fuentes del PP a laSexta defienden que Feijóo fue "el primer líder nacional en interesarse por los efectos de la DANA", aludiendo a los mensajes que mandó a Mazón a las 19:59 horas, a Page a las 20:01 horas y a Moreno a las 20:31 horas aquel 29 de octubre. Estas fueron sus primeros mensajes porque, recalcan estas fuentes, no hubo "sensación de excepcionalidad respecto a otros fenómenos climatológicos adversos que habían tenido lugar en nuestro país".

La jueza de la DANA intenta aclarar las declaraciones que hizo Feijóo dos días después de la DANA, cuando afirmó que estuvo informado "en tiempo real" por parte de Mazón desde el día previo a la DANA. Esa afirmación ha quedado desmontada por el propio Feijóo, que entregó los whatsapps que recibió de Mazón el 29 de octubre, siendo esta su primera comunicación sobre la tragedia. El primer mensaje llegó a las 19:59 horas y se lo mandó Feijóo a Mazón, que le pidió información sobre la tragedia y le instó a llevar la iniciativa a nivel informativo. Esta primera tanda de mensajes fue remitida por Feijóo a la jueza el día de Nochebuena, mientras que días después acabó enviando también sus mensajes a Mazón.

