Mañueco intenta justificar su ausencia de tres días durante los incendios: "A uno las catástrofes le pillan donde le pillan"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla y León argumenta que el domingo "parecía que el incendio estaba controlado" y que por eso no regresó en las primeras horas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido durísimas críticas en los últimos días por estar de vacaciones en Cádiz mientras decenas de incendios arrasaban su comunidad autónoma, especialmente el del paraje protegido de Las Médulas.

Mañueco tardó tres días en regresar a Castilla y León y acudir al CECOPI, algo que ha tratado de justificar este miércoles en Al Rojo Vivo. "A uno las catástrofes le pillan donde le pillan", ha asegurado en una entrevista con Inés García.

El mandatario ha intentado aclarar que, aunque el sábado comenzaron los incendios, "fue el domingo por la tarde cuando se desataron las condiciones meteorológicas que provocaron los incendios de León y Zamora".

"Parecía que estaba controlado, pero el lunes se fueron produciendo unas circunstancias que me obligaron a suspender mis vacaciones y regresar de manera rápida", ha añadido, alegando que las condiciones que se produjeron el domingo no hacían necesaria su presencia.

Además, asegura que la distancia hacía imposible un regreso rápido para situarse al frente de la respuesta del Gobierno autonómico al fuego. "Me pilló a más de diez horas de distancia de coche y yo no tengo otros medios aéreos para desplazarme por España", concluye Mañueco para justificar su ausencia de tres días.