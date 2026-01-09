Las primeras imágenes de Andrés Martínez al llegar a su casa en Bilbao tras ser liberado como preso político en Venezuela

El contexto El país sudamericano ha liberado a cinco cautivos españoles. Él llevaba casi 500 días entre rejas junto a José María Basoa acusado, según el régimen de Maduro, de pertenecer al CNI y de querer matar al líder venezolano.

Andrés Martínez Adasme ha regresado a Bilbao tras ser liberado de una prisión en Venezuela, donde estuvo casi 500 días acusado de pertenecer al CNI y planear un atentado contra el líder venezolano. Su madre expresó su felicidad por tenerlo de vuelta. Junto a él, otros cuatro españoles han sido liberados: José María Basoa, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel, todos acusados de diversos cargos por el régimen venezolano. El Gobierno español ha negado estas acusaciones. Se espera la liberación de Sofía Sahagún, detenida desde 2024 acusada de terrorismo.

Andrés Martínez Adasme ya está en casa. Ya está con sus familiares. Ya ha llegado a su hogar después de haber aterrizado en Barajas a eso de las 13:00 de la tarde tras estar preso en Venezuela. Tras llevar en las cárceles de Maduro desde que hace casi 500 días le arrestasen junto a José María Basoa mientras hacían turismo por, según el régimen, pertenecer al CNI y querer matar al líder venezolano.

Ahora, después de meses y meses entre rejas, ya está en Bilbao. Y así lo ha podido grabar laSexta, en unas imágenes de su llegada a casa junto a los suyos. Junto a su familia.

Ha sido a eso de las 19:00. Rapado. Sin barba. Acompañado de sus padres. De una madre que ha expresado su felicidad por tener a su hijo de nuevo en casa.

"Todo bien. Fantástico. Ha llegado muy bien y feliz de estar de nuevo en casa", ha dicho su madre a las cámaras de laSexta que allí se encontraban.

Las primeras imágenes Andrés Martínez al llegar a su casa en Bilbao tras ser liberado como preso político en Venezuela

Andrés Martínez es uno de los cinco presos españoles que ha liberado Venezuela en las últimas horas. Junto a él, están ya en España José María Basoa, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel.

El primero de ellos, detenido junto a Andrés. Acusado, como él, de formar parte del CNI. De, y todo según el régimen, querer asesinar al líder venezolano. El Gobierno de España siempre ha negado tales afirmaciones, y su familia ha sostenido durante todo este tiempo que los dos estaban allí de vacaciones.

La última imagen de ambos, hasta ahora, databa de septiembre de 2024 cuando una cámara de seguridad les captó en Colombia muy cerca de la frontera con Venezuela.

Miguel Moreno, periodista canario de 34 años, lleva preso desde junio de 2025. Le capturaron junto a otros ocho tripulantes de un navío cazatesoros que buscaba un pecio de la II Guerra Mundial. Según Venezuela, estaban haciendo una prospección petrolera.

Ernesto Gorbe, valenciano de 52 años, está detenido desde diciembre de 2024 acusado de tener un visado caducado. La familia ha defendido que se vio sometido a extorsión policial.

La quinta española liberada es Rocío San Miguel. Abogada y directora de la ONG 'Control Ciudadano', la detuvieron en febrero de 2024 por, según el Gobierno venezolano, participar en una conspiración denominada 'Brazalete blanco' contra Maduro.

Además, se espera que pronto llegue la liberación de Sofía Sahagún, que cuenta con doble nacionalidad y que lleva en la cárcel desde octubre de 2024 acusada de terrorismo.

