Las condiciones extremas de los bomberos en la lucha contra el fuego en Zamora: "El calor que pasamos y la deshidratación son lo más duro"

Rómulo, bombero forestal de la Junta de Castilla y León, defiende la labor de sus compañeros en la lucha contra el incendio en Cubo de Benavente y asegura que la situación evoluciona favorablemente.

España arde. El calor extremo ha hecho que decenas de incendios forestales amenacen a miles de ciudadanos. Los cuerpos de bomberos están luchando en varios puntos del país para tratar de controlar y extinguir las llamas. Uno de esos puntos es Cubo de Benavente, en Zamora, donde las llamas han arrasado más de 3.500 hectáreas desde que el primer foco se originase el pasado domingo 10 de agosto en Molezuelas de la Carballeda.

Rómulo, bombero forestal de la Junta de Castilla y León, ha hablado sobre las condiciones extremas en las que está trabajando en esta lucha contra el fuego: "El calor que pasamos y la deshidratación son lo más duro". "Aunque tenemos comida, también pasamos hambre, porque son muchas horas seguidas de trabajo", añade.

Pese a esas adversidades, relata que el trabajo de los servicios de emergencias está dando resultados y está permitiendo controlar este incendio: "Hemos perimetrado la zona con la UME para evitar que el fuego llegue al pinar, porque la resina arde muy fácil".

"Vamos a hacer todo lo posible para que el fuego no llegue a más pueblos, pero ya ha entrado en el casco urbano", concluye Rómulo, haciendo referencia a la localidad de Cubo de Benavente.