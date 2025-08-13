España pide ayuda a la Unión Europea para extinguir los incendios forestales

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su comparecencia en el pleno del Congreso que se celebra este miércoles.

¿Por qué es importante? El responsable de Interior dice que "puede haber una petición de medios en un momento dado, si las circunstancias se complican aún más". Pero también si "de los que disponemos no fueran suficientes"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado ayuda al Sistema Europeo de Protección Civil para combatir los incendios forestales en España. En una entrevista en la 'Cadena Ser', explicó que, aunque actualmente no se requiere con urgencia, se ha pedido el envío de dos aviones Canadair debido a las previsiones meteorológicas desfavorables. La AEMET ha emitido una alerta de riesgo extremo o muy alto de incendio en casi todo el país. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez podría solicitar más recursos, como bomberos. La situación se agrava por una ola de calor que ha alcanzado temperaturas de hasta 45 grados y podría extenderse hasta el lunes, convirtiéndose en una de las más prolongadas registradas. Un bombero voluntario ha fallecido y varias personas han sido hospitalizadas.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha iniciado el mecanismo de ayuda al Sistema Europeo de Protección Civil o, lo que es lo mismo, ha solicitado a Europa su ayuda para hacer frente a las labores de extinción de los múltiples incendios forestales que asolan España. Según ha explicado, "puede haber una petición de medios en un momento dado, si las circunstancias se complican aún más". Pero también ante la posible falta de medios propios para luchar contra las llamas. O, en palabras de Grande-Marlaska, si "de los que disponemos no fueran suficientes".

Así lo ha anunciado este miércoles el responsable de Interior, en una entrevista en la 'Cadena Ser', donde también ha defendido que el Gobierno ya ha puesto a disposición de las autonomías los recursos existentes.

Con ello, España ha solicitado ayuda a sus socios europeos para combatir los fuegos. En concreto, el envío de dos aviones cisterna. "Lo hemos formalizado esta noche, hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair de extinción de los fuegos más importantes, con 5.500 litros de capacidad cada uno", ha anunciado.

"Por el momento, no necesitamos los dos aviones Canadair con urgencia, pero, dadas las previsiones meteorológicas, queremos tenerlos en nuestro territorio nacional lo antes posible", ha explicado el ministro, "para que puedan utilizarse en caso de ser necesario". La agencia meteorológica estatal AEMET ha enviado una alerta por la que casi todo el país se encuentra en riesgo extremo o muy alto de incendio. Las dos aeronaves se enviarán a las comunidades donde sea prioritaria esta ayuda para la extinción.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría dispuesto a solicitar más ayuda a sus aliados europeos, como más bomberos. Hay que recordar la importancia y virulencia de estos incendios forestales que están quemando el monte y el campo español. Un bombero voluntario falleció por quemaduras graves y varias personas han tenido que ser atendidas u hospitalizadas.

España vive ya su décimo día de una ola de calor, que ha alcanzado su punto máximo el pasado martes con temperaturas de hasta 45 grados. La AEMET espera que esta ola de calor extremo nos acompañe hasta el lunes y, de ser así, se convertiría en una de las más largas de la historia desde que hay registros.

Llama a Feijóo "persona desubicada"

Preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha solicitado esta tarde que el Gobierno pidiera ya la ayuda a la Unión Europea, Marlaska ha dicho: "Es propio de una persona que está desubicada. No voy a entrar en esa confrontación".

El ministro ha insistido en que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de emergencias, pero que pueden pedir apoyo al Estado y al resto de las comunidades. Y ha añadido: "Si viéramos que algunas de las comunidades no están en condiciones de la gestión correcta, lo asumiríamos".

A su juicio, en este momento Castilla y León puede gestionar "razonablemente" la emergencia con sus medios, los del Estado y los del resto de las comunidades que prestan apoyo. Además de la llegada de los medios europeos que se han solicitado. Y ha vuelto a repetir que "si viéramos que esto es insuficiente o que por cualquier circunstancia debemos asumir la competencia, que no dude la ciudadanía que lo haríamos".