Se reactiva el incendio forestal de Zamora, mientras los vecinos de Cubo de Benavente denuncian falta de recursos

Las cifras Ya estaba el 70% del incendio perimetrado, no se veían llamas activas y los más de 800 evacuados habían regresado, pero el fuerte viento ha vuelto a reactivar este lunes un incendio que ha arrasado más de 3.500 hectáreas.

Tristemente, todos los ojos siguen puestos en el incendio que continúa arrasando localidades de Zamora. Las llamas se iniciaron el pasado domingo 10 de agosto, en Molezuelas de la Carballeda y ya ha arrasado más de 3.500 hectáreas, principalmente de pasto y roble. Pero cuando parecía que se habían conseguido ahogar las llamas, el fuego se ha reactivado. Hasta 850 personas habían vuelto a sus hogares en la mañana de este lunes, tras ser evacuados. Poco después, en la tarde, las llamas han regresado a Cubo de Benavente y han tenido que volver a abandonar sus casas.

Y es que, aunque durante la noche del domingo el fuego estuvo perimetrado, ahora está fuera de control. La cabeza del incendio sigue avanzando y deja ya más de 2.200 personas evacuadas en varios municipios entre Zamora y León. El fuerte viento que además no deja de cambiar de dirección han vuelto a dar vida a las llamas. Más de 40 medios de extinción de los Bomberos, incluidos varios aéreos, continúan trabajando en la zona.

De nuevo, los vecinos de Cubo de Benavente y de Congosta tienen que estar pendientes de las llamas que se acercan cada vez más tras reavivarse. Hay que recordar que este municipio ya sufrió durante el domingo, por la proximidad del incendio. El perímetro se ha ido descontrolando totalmente a lo largo de la tarde de este lunes. Poco a poco, eran los propios habitantes de Cubo de Benavente los que veían como iban apareciendo pequeños focos. El humo ha dado paso a nuevas llamas. "Es verlo arder otra vez y saber que no hay nada más que hacer", expresan con gran tristeza mientras miran al horizonte.

Incendio forestal en Zamora

Mientras se sigue luchando contra este incendio en Zamora, la Junta de Castilla y León sospecha que fue intencionado. Sobre todo porque han detectado un foco cercano en Olleros de Tera.

Denuncias de los vecinos afectados

Los habitantes del municipio de Cubo de Benavente han denunciado, en ese punto del incendio, la falta de recursos y planes especiales para actuar ante incendios forestales como este de Zamora. Aseguran que echan de menos la falta de respuesta política y han tenido que intentar sofocar el fuego con sus propios medios.

Incluso han llegado a solicitar la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, para que acudiera con una desbrozadora. No han dudado en denunciar la "ineficacia de nuestros políticos" y lamentan que se olviden de los pueblos zamoranos.

Evacuados desde Congosta a Cubo de Benavente

Todo, porque el viento no ha ayudado y ha hecho que todo cambiase rápidamente. La Guardia Civil ha tenido que volver a pedir a la ciudadanía su evacuación. Con megáfono en mano gritaban: "Evacuación urgente desde Congosta carretera a Cubo de Benavente".

Y eso que a todas estas personas se les había dado permiso para regresar a sus hogares solo unas pocas horas antes. Cuando empezaban a sentirse tranquilos, cuando pensaban que ya había pasado la emergencia, 800 vecinos han tenido que volver a salir a toda prisa de sus casas. Se espera que tengan que volver a pasar la noche en el polideportivo de la zona.

Los vecinos de Cubo de Benavente observan con preocupación cómo las llamas vuelven a amenazar su municipio

En la tarde de este lunes ha ocurrido lo que más se temía con este incendio forestal en Zamora: aunque ya estaba el 70% del incendio perimetrado, el fuego se ha reavivado en Cubo de Benavente. Durante toda la tarde las ráfagas de viento han hecho volar las pavesas y han hecho desaparecer todo el trabajo hecho por los bomberos y equipos de extinción.

Ahora, hay llamas hasta fuera del perímetro, por lo que la Guardia Civil se ha ofrecido a ayudar a los vecinos de Congosta, donde el fuego cerca ya las viviendas y ha tocado algunas.

Y todo, sin olvidar otro incendio que se ha desatado también en la tarde de este lunes en Aliste. Aquí también se ha evacuado a cientos de vecinos.