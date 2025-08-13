Mañueco echa balones fuera al ser preguntado por la precariedad de los bomberos forestales: "Todo el dinero que necesiten será insuficiente"

Los detalles El presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que, desde el plan de 2022, han "duplicado el presupuesto" para la lucha contra los incendios, y lo han "triplicado" para la prevención.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha echado balones fuera ante la denuncia que han realizado los bomberos por las condiciones laborales que tienen, señalando que eso forma parte del acuerdo al que llegaron los representantes sindicales y empresariales.

"Yo a partir de ahí no entro. Estoy pendiente para que se mejore", ha indicado, señalando que el acuerdo de 2022 dotaba de más medios aéreos y terrestres y mejoraba las condiciones laborales.

De esta forma, sobre la eventualidad de los bomberos, ha señalado que se hizo un esfuerzo para "mejorar" la situación. "El 80% del dispositivo es público. Se ha incrementado el operativo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre", ha asegurado.

Al ser preguntado por si le parece bien que de media ganen 1.300 euros netos, Mañueco ha vuelto a recalcar que esto es algo que tienen que negociar sus representantes sindicales con las empresas. "Todo el dinero que necesiten es insuficiente", ha indicado.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado que existen planes específicos para luchar contra los incendios, sobre todo en aquellos municipios que están rodeados de bosques o que son agrícolas.

"Todos los esfuerzos serán siempre pocos. Intentaremos revisar qué es lo que podemos mejorar de cara a los próximos años dentro del diálogo social", ha aclarado, destacando que verán si hay que incrementar cuadrillas o medios aéreos, algo que ya algunos profesionales han asegurado que es necesario.

Un momento que ha aprovechado para reiterar que cree que lo que existe no es un problema de "medios", sino de las condiciones meteorológicas, a pesar de que los expertos reiteran la importancia de poner más prevención durante el invierno. "Desde el plan de 2022 se ha duplicado el presupuesto para la lucha contra los incendios y se ha triplicado para la prevención", ha señalado.