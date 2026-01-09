Ahora

Política xenófoba de Trump

Estados Unidos se moviliza por el sangriento asesinato de Renee Nicole Good a manos del ICE en Minneapolis

El contexto Gas pimienta, arrestos, agresiones... Las calles de Minneapolis arden tras la polémica actuación del ICE en la que uno de sus agentes disparo abocajarro contra Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años y madre de tres niños. La madre de la asesinada dice que su hija no estaba protestando contra el ICE.

La calle estalla por el asesinato de Renee Goods a manos del ICE

Sin piedad, tres agentes agreden y golpean contra el suelo a una mujer que protesta en Minneapolis, EEUU. A otros manifestantes les arrojan gas pimienta a escasos centímetros de la cara. Y de nuevo, más disturbios, peleas y enfrentamientos de los agentes contra los manifestantes.

Miles de personas han salido a las calles para protestar contra el abuso policial de los agentes antiinmigración de Trump. "¡Alto al ICE!", gritan mostrando su indignación por la barbaries que día a día se van conociendo de los agentes de ICE.

El asesinato a sangre fría de Renne Nicole Good ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las imágenes del asesinato a manos de un agente de ICE no dejan dudas, aunque la Administración de Trump trata de justificar que la mujer intentaba atropellas al agente.

Tres disparos a sangre fría ante una mujer estadounidense indefensa han movilizado a todo el país. La madre de Renee Good dice que su hija no estaba protestando contra el ICE. Ella era una ciudadana estadounidense de 37 años. Madre de tres niños, que deja huérfano a su hijo de 6 años.

Nuevas imágenes muestran la frialdad de los agentes antiinmigración. Un testigo del asesinato de Renee Good, médico, trató de ayudarla minutos después de los disparos. "¿Puedo ir a tomarle el pulso?", pregunta a un agente que se niega. "Soy médico", se ecucha que le dice, a lo que el gente responde con un lacónico "no me importa".

El alcade de Minneapolis, Jacob Frey, ha sido muy contundente tras este asesinato. "¡Iros a tomar por culo de Minneapolis!", estallaba hace unos días contra el ICE tras conocer el horror.

Mientras, aparecen los homenajes y altares improvisados a Renee Good. Pero también en ellos hay imágenes despreciables. Un policía es recriminado tras pegar una patada a una de las velas de un improvisado altar.

