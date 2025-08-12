El portavoz de Emergencias 112 en Madrid analiza la situación del incendio en Tres Cantos: "Las previsiones meteorológicas no son buenas"

Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112 de Madrid, ha indicado que esperan poder tener estabilizado durante el día de hoy el incendio. Sin embargo, ha advertido que las previsiones meteorológicas no son buenas.

Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, ha analizado la situación del incendio de Tres Cantos. "A lo largo de la madrugada se ha dado por perimetrado", ha señalado, explicando que esto se produjo porque a partir de las 02:00 horas, el viento amainó.

Un momento que ha aprovechado para dedicar unas palabras a la víctima mortal que ha dejado este incendio, recordando que fue rescatado por la Guardia Civil y trasladado muy grave al hospital, pero finalmente falleció. "Hay que lamentar su muerte", ha indicado.

El portavoz de Emergencias en Madrid ha destacado que ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho de noche y la intervención de esta mañana de los medios aéreos.

"Si todo va bien y con estas condiciones que tenemos esta mañana vamos a intentar tenerlo estabilizado", ha señalado, aunque ha advertido de que "las previsiones para esta tarde no son buenas", puesto que "esperamos tormentas que pueden ir acompañadas de mucho aparato eléctrico y mucho viento en condiciones muy similares a las de ayer". Esto, ha indicado, "nos puede condicionar este incendio" y "agravar" si se producen otros en la región.