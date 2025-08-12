La AEMET cambia su predicción y asegura que la ola de calor durará "probablemente hasta el lunes 18"

Termómetro en Córdoba durante la ola de calor

en zonas próximas al Guadiana y al Guadalquivir, así como en el centro de la Península

Los detalles El propio organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3 de agosto, terminaría hoy "de manera oficial".

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido su previsión sobre la ola de calor en España hasta el lunes 18, en lugar de finalizar hoy como se había previsto inicialmente. Este segundo episodio térmico del verano comenzó el 3 de julio y ha visto varias revisiones en sus predicciones. La ola de calor afecta a toda la península, excepto el área cantábrica. A partir del lunes, se espera que las temperaturas comiencen a descender, aunque seguirán siendo altas, superando los 40 °C en zonas cercanas al Guadiana, al Guadalquivir y en el centro de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días hasta "probablemente el lunes 18", en lugar de hoy.

El citado organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría hoy "de manera oficial", tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días.

En la nueva actualización de su aviso especial por el calor extremo, la agencia detalla que la ola abarca como ámbito geográfico la península, excepto el área cantábrica.

El organismo señala que "a partir del lunes, el escenario más probable es que comiencen a descender las temperaturas, aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 °C" en zonas próximas al Guadiana y al Guadalquivir, así como en el centro de la Península.